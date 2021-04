Vězněný kritik Kremlu Alexej Navalnyj byl převezen do vězeňské nemocnice. Na svém webu o tom v neděli informovala federální vězeňská služba (FSIN). Tvrdí přitom, že zdravotní stav Navalného je uspokojivý, nicméně nezávislí doktoři, včetně osobní lékařky opozičníka Anastasije Vasiljevové, už v sobotu upozornili, že vězněnému, který už téměř tři týdny drží hladovku, hrozí vážné zdravotní komplikace.

„Nevíme, co se s ním (Navalným) dělo přes víkend, protože právníci ho nesměli navštívit. Doufám, že dnes dostaneme nějaké zprávy, ale velmi se obávám, že to budou špatné zprávy,“ řekla rozhlasové stanici Echo Moskvy právnička Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolová. „Není naděje, že bychom dnes dostali o jeho zdraví dobré zprávy. Myslím, že jeho stav je opravdu blízký kritickému, velmi blízký velmi vážnému. Dvacet dní protestní hladovky – to strašně moc,“ dodala.

FSIN ve své informaci na webu podle deníku Kommersant uvedla, že lékařská komise rozhodla o převozu Navalného do oblastní nemocnice pro odsouzence ve vězeňském objetu IK-3 ve Vladimirské oblasti. Tato nemocnice se specializuje „na dynamické pozorování podobných pacientů“. Zdravotní stav Navalného je hodnocen podle úřadů jako uspokojivý a lékaři mu s jeho souhlasem předepsali vitaminovou terapii. Pacienta každý den sleduje lékař, sdělila vězeňská služba.

Známý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina si odpykává trest odnětí svobody za údajnou zpronevěru, panuje ale přesvědčení, že to byla jen záminka s cílem dostat opozičníka za mříže. Zatčen byl bezprostředně po návratu z Německa, kde se léčil z otravy, z jejíž organizace viní ruské tajné služby a Kreml. Hladovku Navalnyj zahájil 31. března na protest proti tomu, že mu není umožněna odpovídající lékařská péče. Stěžoval si na velké bolesti zad a nohy.

Kritik Kremlu byl umístěn do vězeňské kolonie IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, která je známá striktním režimem.