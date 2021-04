V noci z úterý na středu zadrželi policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu pět lidí, které podezírají z teroristických činů kvůli zapojení do bojů na východě Ukrajiny na straně samozvané Doněcké lidové republiky. „Doposud nebyl nikdo obviněn,“ informoval státní zástupce Martin Bílý na webu Vrchního státního zastupitelství Praze.

Podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz podezírají policisté pětici zadržených z organizování výjezdů českých občanů na Ukrajinu bojovat za proruské separatisty. Zásahu se účastnily stovky policistů. Dle podezření výjezdy podněcovali zpravodajci ruské zpravodajské služby GRU z ruské ambasády v Praze, které Česko vyhostilo.

V sobotu premiér Andrej Babiš oznámil, že podle českých bezpečnostních složek výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 mají na svědomí agenti ruské tajné služby GRU. Mohou tak za smrt dvou Čechů a miliardovou škodu. Po vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze je noční zásah českých bezpečnostních složek pokračováním akce proti ruskému vlivu v Česku.

Policie už nicméně oznámila, že zadržení osob nesouvisí s případem výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.

Někteří ze zadržených měli vyjíždět na Ukrajinu a přidávat se k bojům na straně proruských separatistů, další je pouze podporovali, uvedl Deník N. Podle informací serveru iROZHLAS.cz se vyšetřování soustředí kolem paramilitárního spolku. Policie zjistila, že jeden z jeho členů v minulosti odjel na Donbas, kde se měl zapojit do bojů na straně separatistů. Po návratu spolek začal shánět peníze, aby do válčící zóny mohli vycestovat další zájemci.

Podle zdrojů redakcí Respektu a Aktuálně.cz se policisté obávali, že se bude pětice osob svému zadržení násilně bránit. Mnozí z nich mají doma legální zbraně. Zásah se odehrál v době vyhrocující se situace na rusko-ukrajinské hranici. Tam stojí ruské tanky a NATO se obává útoku Moskvy. Rusko ale takový záměr dříve popřelo.

V Česku se za válčení na straně proruských separatistů na Ukrajině od vypuknutí konfliktu před sedmi lety ocitlo před soudem už několik lidí. Naposledy loni v prosinci jednoho z Čechů jako uprchlého poslal soud na 15 let do vězení za teroristický útok. „Muži bylo kladeno za vinu, že se od konce května 2014 měl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně separatistické takzvané Doněcké lidové republiky v bojích proti legální vládě Ukrajiny,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Bezpečnostní informační služba České republiky (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2016 otevřeně psala, že některým bojovníkům do vojenských oblastí pomáhají ruští zpravodajci. „Při těchto cestách čeští občané využívají, byť třeba nevědomě, skrytou asistenci ruských tajných služeb. Přítomnost ruských zpravodajců, a v některých případech i fotografie z těchto cest, zpochybňovaly údajně soukromý charakter těchto výletů,“ konstatovala BIS.

Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům.

Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné ruské anexi Krymu. Boje mezi povstalci a vládě loajálními vojsky tehdy propukly na začátku dubna a od té doby si vyžádaly přes 14 tisíc obětí. Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.