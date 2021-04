I přes to, co se děje kolem Vrbětic nebo pandemie, tohle stále není informační válka, jak ji chápeme my, vojáci, říká brigádní generál Miroslav Feix. Už téměř dva roky buduje kybernetické a informační síly české armády. Na co láká nedostatkové počítačové experty a které díly seriálu Hunger Games vám umožní pochopit armádní psychologické operace, se dozvíte v novém díle podcastu Signál Martin Ehla.

Na situaci kolem Vrbětic se podle Feixe experti nové armádní jednotky hodně učí například sledováním toho, jak se šíří různé dezinformace. Pokud jde o kybernetické útoky, byl tento týden klid, i když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování před možností, že se Rusko o něco pokusí.

Armáda se připravuje na budoucnost a jedním z lákadel pro nábor do nové jednotky je podle Feixe vyzkoušet si to, co třeba v soukromém sektoru není možné. Zároveň by ale armáda měla budovat i tradiční síly, jako jsou obrněné jednotky. „Budeme potřebovat tanky i počítačové odborníky, v budoucnu vám válku umožní vyhrát jen propojení různých domén,“ říká generál. „Když mě postavíte před tank, tak já ho nehacknu. Ale válka se připravuje dopředu a můžete mít řešení, že ten tank v případě války během deseti vteřin zlikvidujete. Nebo zaútočíte na systémy velení a řízení a ten tank vůbec nevyjede. Nebo znepřátelíte domácí obyvatele, kteří vládě ani nepovolí, aby šla do války. To nejdůležitější je propojení všech, bojovat najednou ze země, vzduchu, vesmíru, z moře, z kybernetického prostoru a rychle propojovat různé platformy.“

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Signál Martina Ehla si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.