Dříve se přes ni trasovali lidé, kteří se mohli nakazit koronavirem, teď hodlá Francie využít svou covidovou aplikaci na cestování. A to jako první země v Evropské unii. Nejprve ji vyzkouší pro cesty na Korsiku a do svých zámořských regionů. Brzy ji hodlá nasadit také na návštěvy sousedních zemí. „Chceme Francouzům zjednodušit život,“ řekl francouzský ministr pro digitalizaci Cédric O. Podobná služba by měla začít v celé Evropě začátkem léta.