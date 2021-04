Naprosto mimořádný počet bylo 135 členů ruské diplomatické mise v Praze. Spojené státy zde mají polovinu diplomatů, ostatním státům včetně největších českých spojenců stačí obvykle čtyřikrát méně. „To má prapůvod už historicky, tehdejší socialistická republika byla vnímána jako důležitá nejzápadnější bašta socialistického tábora a Rusové měli i po roce 1989 zájem si to tady udržet. Po roce 1990 prostě nebyla síla, která by nařídila Rusku radikálně snížit počet svého personálu,“ uvedl dříve pro HN vojenský historik Eduard Stehlík jako důvod velmi vysokého počtu Rusů s diplomatickým krytím. Praha tak Rusku sloužila jako základna, ze které podnikali špionážní operace v celé západní Evropě.

Počet pracovníků na ruském velvyslanectví však do konce dubna výrazně klesne. A to kvůli tomu, že agenti ruské tajné služby stáli za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Ty zabily dva Čechy a způsobily škodu za miliardu korun. Vláda na základě těchto nových informací už koncem minulého týdne vyhostila 18 ruských diplomatů, kteří byli českou rozvědkou označeni za špiony. Kvůli vyhroceným vztahům s Moskvou má do začátku května opustit Česko dalších 63 pracovníků ambasády.