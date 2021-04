Vyhoštěním 63 pracovníků ruské ambasády, o němž rozhodlo ve čtvrtek Česko, by už nemělo mít protireakci druhé strany. V diplomatické rovině se tak blíží ke konci konflikt mezi Ruskem a Českem, jenž začal minulý týden poté, co vyšlo najevo, že agenti ruské tajné služby stáli za sedm let starým výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Exploze tehdy zabila dva lidi a způsobila škodu za miliardu korun. Výsledkem je, že na velvyslanectvích obou zemí bude stejný počet pracovníků.

Česká vláda se však nadále obává asymetrické ruské reakce. „Předpokládám, že některé české firmy tam budou mít v problémy,“ říká v rozhovoru pro HN ruský politolog Ivan Preobraženskij, jenž dlouhodobě žije v Česku a zabývá se především vztahy Ruska se státy střední Evropy. Pokud však Praha nebude odpovídat na provokace, je podle něj slušná šance, že se současný konflikt uklidní.

HN: Vzájemný kolotoč vyhošťování se podařilo zastavit. Znamená to, že konflikt skončil?

V diplomatické rovině to vypadá, že nejspíše ano. Rozhodnutí české strany o zastropování počtu diplomatů podle Vídeňské úmluvy umožnilo Moskvě zachovat tvář a tvářit se, že vyhrála. I když ve skutečnosti to tak není. Ukazuje to i to, že Kreml opustil i konfrontační princip, kdy vyhošťoval o dva diplomaty více než protistrana. Když Polsko vyhostilo tři ruské diplomaty pro údajnou špionáž, Moskva vyhostila pět pracovníků polského velvyslanectví. Když Praha vyhostila osmnáct diplomatů, Moskva poslala domů rovnou dvacítku českých. Když ale nyní Slovensko vyhostilo tři ruské diplomaty coby gesto podpory Prahy, Moskva odpověděla vyhoštěním také trojice slovenských diplomatů.