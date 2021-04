Bělorusko zakázalo dovoz výrobků automobilky Škoda Auto. Vláda krok vysvětlila potřebou zabezpečit národní zájmy a uvedla, že k němu přistoupila s přihlédnutím k „nepřátelským krokům vůči běloruskému národu“. Reakci Škoda Auto se ČTK zatím nepodařilo získat. Země zároveň zakázala dovážet také výrobky německé firmy Liqui Moly, která nabízí motorové oleje, a společnosti Beiersdorf, vlastníka řady kosmetických značek včetně Nivey.

Škoda Auto v lednu oznámila, že nebude sponzorovat mistrovství světa v hokeji, pokud se turnaj bude konat v Bělorusku. Vedoucí komunikace automobilky Tomáš Kotera tehdy ČTK sdělil, že pro podnik je důležité dodržovat, chránit a prosazovat všechny předpisy, které ochraňují lidská práva. Podporovat mistrovství v Bělorusku, kde režim prezidenta Alexandra Lukašenka tvrdě postupoval proti demonstrantům, odmítly i firma Liqui Moly a výrobce kosmetiky Nivea, informoval server Meduza. Běloruský kabinet však ve zveřejněném prohlášení nezmiňuje, že by jeho rozhodnutí souviselo s výhradami uvedených firem proti mistrovství.

Pokud běloruské úřady odhalí zakázané výrobky při jejich dovozu, nařídí jejich vrácení. Lidem, kteří by tyto produkty prodávali v obchodních centrech, na trzích, veletrzích, výstavách či na internetu, bude nařízeno ukončení činnosti, upřesňuje dokument. Zákaz se však nevztahuje na situaci, kdy si výrobky pro vlastní spotřebu přivezou občané Běloruska, a na dopravní prostředky, které mají registraci v členských zemích Eurasijské ekonomické unie, a také dopravní prostředky „dočasně importované“ na celní území Eurasijské ekonomické unie, kam vedle Běloruska patří také Rusko, Kazachstán, Arménie a Kyrgyzstán.

Milovníci škodovek ale možná nakonec nebudou zklamáni. V dokumentu se píše, že jeho základem je prezidentský dekret, nařizující „na území Běloruska zavedení zákazu dovozu skupin zboží ze zemí, které rozhodly o zavedení zvláštních opatření proti běloruským fyzickým a právnickým osobám“. Přeloženo do lidské řeči jde o možnosti zákazu dovozu některého zboží ze zemí, které kvůli politickým represím zavedly proti Bělorusku sankce. To by ale Škodu mohlo zachránit. Naprostá většina vozů této značky, které se prodávají v Bělorusku je vyrobena na závodě Volkswagenu v Rusku. Jediným modelem Škody, který se dováží přímo z Česka, je Superb. Na ten se zákaz bude určitě vztahovat.

Podle údajů Běloruské automobilové asociace se Škoda podle prodejnosti umístila na šestém místě s 3682 vozy. Nejprodávanější je Rapid, naopak nejméně se prodává Superb. V roce 2019 se v Bělorusku prodalo 2131 Rapidů a jen 48 Superbů. Přitom v Rusku se v loňském roce prodalo asi 90 tisíc škodovek.

O organizaci letošního mistrovství v ledním hokeji se měly původně podělit Minsk a Riga. Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF) nakonec ale kvůli napjaté společensko-politické situaci v Bělorusku po loňském kontroverzním znovuzvolení prezidenta Lukašenka rozhodla, že mistrovství se v Bělorusku hrát nebude. Celý šampionát se místo toho uskuteční pouze v Rize od 21. května do 6. června.

Bělorusko v loňském roce zachvátily hromadné protesty poté, co ústřední volební komise v srpnu ohlásila vítězství dlouholetého vůdce Lukašenka. Běloruská opozice i široká veřejnost považují volby za zmanipulované, neuznala je ani řada států a organizací včetně Evropské unie. Proti protestujícím tvrdě zasahovaly bezpečnostní složky. Tisíce lidí čelily bití, několik osob v souvislosti s protesty a zákroky policie zemřelo.

Běloruský kabinet v sobotu upřesnil, že obchodníci, kterým k datu nabytí účinnosti nařízení zbude neprodané zboží, mají povinnost prodej zakázaných výrobků pozastavit a ve lhůtě pěti pracovních dní provést jejich inventuru. Do dalších pěti pracovních dní pak musejí soupis ve dvou exemplářích dodat daňovému úřadu a v průběhu 60 kalendářních dní zajišťovat označování těchto výrobků „speciálními kontrolními symboly“. Po označení zbylého zboží mohou podnikatelé pokračovat v „uskutečňování“ obchodu, uvedla vláda.