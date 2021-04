Prášek k léčbě prvních znaků nemoci covid-19 by mohl být k dispozici už do konce roku. Americké televizní stanici CNBC to řekl šéf Pfizeru Albert Bourla. Společnost, která spolu s firmou BioNTech vyvinula první schválenou vakcínu proti covidu-19, začala v březnu první fázi klinického testování.

Jde o pilulku, již by si mohli vzít lidé doma, stejně jako například paralen. Je však důležité ji spolknout v začátcích nemoci, protože funguje na základě deaktivace virového enzymu zvaného proteáza, což by mělo zajistit, že se virus nebude v těle dále množit. Nemoc by se díky tomu měla podchytit dříve, než by se mohly projevit vážnější příznaky.

Pokud půjdou klinická testování dobře a lék dostane schválení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, mohl by být v USA k dostání do konce roku.

Pfizer už jeden lék na podobné bázi testuje. Liší se ale v tom, že musí být podáván nitrožilně, což znamená, že ho je možné aplikovat pouze v nemocnicích. Podle expertů by lék v podobě pilulky znamenal velký zlom v léčbě covidu-19 , protože by se lidé mohli léčit sami doma.

Pfizer tak reaguje na potřebu léčebných prostředků na nemoc, protože s čím dál větším počtem mutací je možné, že na některé z nich nebudou vakcíny stačit.