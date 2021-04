Německý ústavní soud tento čtvrtek nařídil, aby zákonodárci jasněji definovali cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Současný zákon o ochraně klimatu je podle něj nedostatečný a znevýhodňuje příští generace. Rozsudek přivítaly ekologické organizace, informovala agentura DPA.

Ústavní žalobu podalo několik jednotlivců podporovaných ekologickými organizacemi s argumentem, že v důsledku nedostatku jasných cílů pro ochranu klimatu po skončení této dekády jsou krácena jejich práva. Odvolávali se na znění německého základního zákona, podle nějž má stát chránit pro příští generace přírodní podmínky pro život.

Německo se stejně jako další státy Evropské unie zavázalo snížit do roku 2030 emise o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Zákon o ochraně klimatu schválený německým parlamentem v roce 2019 stanovil pro dané období konkrétní cíle pro jednotlivé sektory, jako je bydlení či doprava, nikoliv však pro dosažení dlouhodobého cíle vytvořit do roku 2050 klimaticky neutrální hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů.

Soud proto uložil zákonodárcům, aby v novele zákona do konce příštího roku jasněji definovali prostředky, jakými chtějí dosáhnout klimatických cílů po roce 2030.

Žalující straně dal soud za pravdu, když konstatoval, že nesmí být jedné generaci umožněno snižovat skleníkové plyny za relativně mírných podmínek, zatímco další pokolení budou redukci emisí muset provádět s radikálně vyššími náklady.

„Zákon nezvratně přesunul velké břemeno při snižování emisí na období po roce 2030,“ citovala agentura AP z verdiktu soudu v Karlsruhe, který se odkazoval na cíl pařížské klimatické dohody, podle nějž by se do konce století nemělo globální oteplování zvýšit o více než dva stupně. V ideálním případě by to mělo být pouze o 1,5 stupně v porovnání s předindustriální érou.

Ekologické organizace rozsudek přivítaly. Podle právníka Felixe Ekardta, který se na žalobě podílel, je tento den pro Německo „přelomový“. „Německá klimatická politika se bude muset ve velkém upravit,“ řekl. „Je to neuvěřitelně dobrý den pro stovky tisíc mladých lidí,“ řekla další z žalujících, klimatická aktivistka Luisa Neubauerová.

Německo čekají v září parlamentní volby. Zelení, kteří momentálně vedou žebříčky volebních preferencí, dlouhodobě volají po zpřísnění cílů pro omezení emisí skleníkových plynů.