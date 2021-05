Amazonský prales za posledních deset let uvolnil do ovzduší o téměř 20 procent oxidu uhličitého více, než pohltil. Ukázala to studie výzkumníků z několika států zveřejněná v časopise Nature Climate Change.

„Zčásti jsme podobnou zprávu očekávali. Je to ale vůbec poprvé, co máme údaje, že situace se otočila a že amazonský prales nyní emise vypouští,“ řekl k tomu pro agenturu AFP jeden z autorů studie Jean-Pierre Wigneron z francouzského Národního institutu pro agronomický výzkum.