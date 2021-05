Umožnit lidem znovu cestovat a podnikatelům na turistickém ruchu vydělávat se po více než roce koronavirové uzávěry pokoušejí země Evropské unie. Pandemická situace se ale v jednotlivých státech neustále mění a zájemcům o cestu do zahraničí to plány komplikuje. Unie proto spustila on-line nástroj, kde mohou lidé na jednom místě najít pravidelně aktualizovaná data o cestování do většiny evropských zemí.

Na webu EU lze jednoduše zjistit aktuální proticovidová opatření platná v jednotlivých zemích EU nebo zemích přidružených k schengenskému prostoru. Službu s názvem Re-open Europe si můžete stáhnout i jako aplikaci do svých mobilů. Před plánovanou cestou do jedné z těchto oblastí si tak můžete jednoduše zkontrolovat, zda se do ní v tuto chvíli z Česka vůbec smí cestovat, a pokud ano, jaké podmínky pro to musíte splnit – tedy zda je nutná karanténa, negativní test nebo další povinné cestovní doklady.

Součástí aplikace je mapa, na níž jsou jednotlivé oblasti označené podle takzvaného semaforu, tedy zelenou, oranžovou a červenou barvou podle počtu nakažených za posledních 14 dní na 100 tisíc obyvatel.

Data pochází z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a jsou průběžně aktualizovaná. Dostupná jsou ve všech 24 jazycích členských zemí EU. V české variantě ovšem v tuto chvíli nabízí pouze automatický překlad, který je v některých místech trochu nepřesný.

Evropský parlament schválil ve čtvrtek podobu covidových pasů, které mají cestování v rámci EU usnadnit. Pasy mají mít jednotnou podobu a uznávat by je měly všechny unijní země. Jejich vydání má být podle poslanců bezplatné, včetně testování, které bude pro jejich získání potřeba. Česká vláda však podle informací HN plánuje vydávání těchto pasů zpoplatnit.



Pokud jde o cestování ze třetích zemí, chystá se EU zrušit omezení pro cestující z Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru, Rwandy nebo Číny. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden pro deník The New York Times uvedla, že by se v létě na dovolenou do EU mohli podívat i plně očkovaní Američané. Členské státy podle ní přijmou všechny turisty, kteří budou mít plnou vakcinaci jednou z očkovacích látek schválených Evropskou lékovou agenturou.