Soukromá vesmírná společnost Blue Origin, kterou založil miliardář Jeff Bezos, do vesmíru poprvé lidskou posádku vypraví 20. července. Informovala o tom ve čtvrtek na svém webu. Blue Origin jedno místo ve své letní expedici v raketě New Shepard s modulem pro posádku draží. Utržené peníze připadnou nadaci podniku, která se nazývá Club for the Future a podporuje matematiku a přírodovědné vzdělávání.

Blue Origin v segmentu komerčních cest do vesmíru soupeří s firmami Space Exploration Technologies (SpaceX) zakladatele Tesly Elona Muska a Virgin Galactic, za níž stojí britský miliardář Richard Branson.

Detaily prvního letu rakety New Shepard s lidskou posádku nejsou známé, nicméně Blue Origin plánuje vypravit šest astronautů na zhruba jedenáctiminutovou cestu, při níž překročí takzvanou Kármánovu hranici ve výšce 100 kilometrů, která je obecně uznávanou hranicí mezi zemskou atmosférou a vesmírných prostorem. Po dosažení stavu beztíže se od rakety oddělí modul s posádkou. Znovupoužitelná raketa New Shepard a modul s padákem přistanou několik kilometrů od sebe.

Virgin Galactic nyní má kolem 600 klientů, kteří za budoucí let do vesmíru zaplatili až 250.000 dolarů (5,38 milionu korun). Společnost přestala rezervace přijímat v roce 2018, ale později tento rok - poté co se na suborbitální let vydá i Branson - ji bude znovu možné podat. Budoucí cena bude vzhledem k poptávce vyšší.

Letos v říjnu by se měl spolu s dalšími třemi členy posádky vydat na oběžnou dráhu kolem Země americký miliardář Jared Isaacman, který si let do kosmu zaplatil u soukromé společnosti SpaceX.