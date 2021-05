Farmaceutické firmy dost možná přijdou o své patenty na vakcíny proti nemoci covid-19. Návrh, aby se jich firmy jako Pfizer nebo AstraZeneca musely vzdát, podpořily Spojené státy, které tak změnily své dosavadní odmítavé stanovisko. Totéž by mohla udělat i Evropská unie – předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že je o takové možnosti nutné jednat. Země unie ji přitom, podobně jako Američané, až dosud odmítali. Pokud by patenty skutečně byly nuceně zrušené, mohl by vakcínu začít vyrábět kdokoliv, aniž by mu hrozil postih.