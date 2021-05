Turisté letos volí takové destinace, kam sami dojedou autem. „V tomto ohledu má Chorvatsko před svou konkurencí výhodu, protože země, odkud očekáváme největší zájem, jsou lehce dostupné autem,“ řekl v rozhovoru s HN Kristjan Staničić, ředitel Chorvatského turistického sdružení. Aby se turisté cítili bezpečně, očkuje země své pracovníky v turistickém ruchu a zavedla známku Safe stay in Croatia, kterou označuje, jaké firmy či podnikatelé jsou bezpeční z hlediska covidu.

HN: Jaký vliv má současná epidemická situace na rezervace?

Zájem o cestování je silný, avšak za těchto okolností se do popředí dostávají rezervace na poslední chvíli, tedy last minute. Návštěvníci chtějí cestovat s maximální flexibilitou, aby mohli pozměnit nebo zrušit svou cestu. Také jim záleží na tom, aby byl jejich návrat domů co nejsnadnější, proto dávají přednost cestování vlastním dopravním prostředkem. V tomto ohledu má Chorvatsko před svou konkurencí výhodu, protože země, odkud očekáváme největší zájem, jsou lehce dostupné autem. Mezi ně se řadí i Česko. Silnější nápor a rezervace očekáváme s příchodem hlavních letních měsíců, ale také s uvolněním restrikcí na cestování, s harmonizací podmínek pro překročení hranice a také s postupem očkování lidí i zaměstnanců v cestovním ruchu. Finální vývoj turistické sezony závisí na epidemické situaci jak v Chorvatsku, tak v obecně v Evropě.