Americký prezident Joe Biden nedávno překvapil lídry Evropské unie výzvou, aby se farmaceutické firmy vzdaly patentové ochrany vakcín proti koronaviru. Do té doby to Američané odmítali. Francie a Německo na jeho návrh reagovaly skepticky. „Nemyslím, že je to řešení, jak dostat vakcínu k více lidem,“ prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. „Myslím, že potřebujeme kreativitu a inovaci firem. A právě proto potřebujeme patentovou ochranu,“ uvedla.

S nedostatkem vakcín se uprostřed koronavirové pandemie potýká celý svět. Rychle se očkuje v USA, ve Velké Británii nebo v Izraeli, vakcíny naopak chybí v chudších zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Problém také je, jak do těchto zemí očkovací látky dostat a jak je na jejich území rozvézt do všech regionů. Experti varují, že v zemích, kde není nákaza pod kontrolou, mohou vznikat nové mutace viru a ohrozit účinnost vakcín.