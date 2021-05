Tohle bychom potřebovali nad Pobaltím, povzdychl si na Twitteru novinář a analytik Edward Lucas, který se zabývá bezpečnostními otázkami mezi Evropou a Ruskem. Jeho tweet provázely obrázky izraelských raket systému Iron Dome. Kreslily na obloze zvláštní obrazce, jak likvidovaly rakety, jež hnutí Hamás a Islámský džihád vystřelily na izraelská města během útoků v posledních dnech. Představa, že Riga či Vilnius mají takovou protiraketovou obranu, by nepochybně přispěla k odstrašení před ruským útokem. Jenže Izrael svůj poklad jen tak neprodává. Nejbližším spojencům, Američanům, ho poskytl až po deseti letech a složitých jednáních.

Vyhrocená situace mezi Izraelci a Palestinci přivedla Blízký východ znovu na pokraj otevřené války. Od pondělního večera vypálili islámští teroristé na města Tel Aviv nebo Beer Ševa více než 1500 raket, většinu z nich ale zneškodnil právě zmíněný systém, jehož název by se dal přeložit jako Železná kupole. Shodou okolností je to deset let, kdy byl uveden do provozu. První úspěšné zásahy proti raketám vystřeleným z Pásma Gazy zneškodnily baterie Iron Dome na začátku dubna roku 2011.

Radary pro tento systém dodává izraelská firma Elta. Od ní teď jiný druh radarů kupuje česká armáda. HN proto přinášejí otázky a odpovědi ohledně Železné kupole.