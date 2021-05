Dva týdny po překvapivém oznámení, že se zakladatel Microsoftu Bill Gates rozvádí po 27 letech manželství s Melindou Frenchovou Gatesovou, pronikají na veřejnost možné důvody tohoto rozhodnutí. Gates je podle informací deníků The Wall Street Journal a The New York Times další z výrazných osobností velkého byznysu, které zneužívaly svého postavení ve vztahu k ženám.