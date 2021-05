Lidé, kteří znali Ramana Prataseviče, si jen těžko mohli představit, že tento příjemný mladík se smyslem pro humor bude jednoho dne důvodem, proč stíhačka MiG-29 s raketami vzduch-vzduch donutila k přistání v Minsku letoun společnosti Ryanair na lince mezi Aténami a Vilniusem. A nemyslel si to zjevně ani on sám, i když ještě na letišti v Aténách si všiml podezřelého ruskojazyčného muže, který se snažil vyfotit si jeho doklady a poté rychle zmizel. Pratasevič o tom z odletové haly napsal přes WhatsApp jednomu kolegovi, ale nebyl to pro něj důvod nenasednout do letadla. Nyní je v běloruském vězení a hrozí mu až patnáct let vězení.