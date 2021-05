Napjatě očekávané první setkání amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem se odehraje v Ženevě, napsal v pondělí švýcarský list Tages-Anzeiger s odkazem na „spolehlivé zdroje“. Se stejnou informací přišla rovněž agentura AP, která se odvolává na nejmenované americké činitele. Ve městě v pondělí jednali Bidenův bezpečnostní poradce John Sullivan a tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. Washington i Moskva označily jejich schůzku za důležitý krok k uspořádání případného summitu.

List Tages-Anzeiger tvrdí, že do Ženevy již přijelo několik amerických činitelů v rámci mise, která má summit připravit. Někteří uživatelé na Twitteru uvedli, že na místní letiště přiletělo v neděli neobvyklé nákladní letadlo americké vlády. Termín setkání je podle listu zatím nejasný, očekává se však v příštích týdnech.

AP s odkazem na své zdroje z americké vlády tvrdí, že Američané i Rusové se kloní k uspořádání summitu 15. nebo 16. června. Setkání by se tak konalo na závěr Bidenovy první zahraniční cesty. Americký prezident zamíří od 11. do 13. června do Londýna na setkání lídrů skupiny vyspělých zemí G7, následně plánuje přesun na summit NATO v Bruselu.

Oficiální termín a místo konání setkání Bidena a Putina úřady zřejmě oznámí v příštích dnech, píše AP.

Moskva ani Washington zprávy zatím nekomentovaly. Bílý dům však uvedl, že Sullivan s Patruševem diskutovali o řadě témat a že by jejich jednání mělo vést k uspořádání summitu prezidentů USA a Ruska. V podobném duchu se vyjádřila i ruská bezpečnostní rada, která dodala, že se oba činitelé bavili o „strategické stabilitě“.

Spekulace zatím nekomentovaly ani švýcarské úřady. Ministerstvo zahraničí pouze uvedlo, že je připraveno v případě potřeby nabídnout svou pomoc. Ženevu označil za nejpravděpodobnější místo konání summitu i ruský deník Kommersant.

Vztahy obou velmocí jsou v posledních měsících výjimečně napjaté kvůli řadě afér. USA nedávno uvalily na Rusko sankce a země si vzájemně vyhostily několik svých diplomatů. Biden však nedávno prohlásil, že očekává brzké setkání s Putinem a že není nutné, aby obě strany před jeho konáním vyřešily všechny své spory.

Ženeva je tradičním místem mezinárodní diplomacie a ikonou švýcarské neutrality, kterou místní instituce hlasitě propagují. Američtí a ruští lídři v Ženevě naposledy pořádali summit v roce 1985, kdy se tam poprvé setkal Ronald Reagan s Michailem Gorbačovem.

V Ženevě rovněž sídlí řada mezinárodních organizací, například Světová zdravotnická organizace (WHO) či Světová obchodní organizace (WTO). Obě ostře kritizoval bývalý prezident USA Donald Trump a vyhýbal se jim, Biden však po nástupu do funkce vztahy USA s těmito organizacemi obnovil.