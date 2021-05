Lídři evropské sedmadvacítky se v pondělí večer jednomyslně shodli na novém balíku sankcí vůči režimu diktátora Alexandra Lukašenka kvůli nedělnímu leteckému incidentu. Běloruské úřady tehdy donutily přistát letadlo společnosti Ryanair mířící z Atén do Vilniusu na letišti v Minsku pod falešnou záminkou údajné bomby na palubě, aby mohly zatknout novináře a aktivistu Ramana Prataseviče.

„Nebudeme tolerovat, aby se se životy a bezpečím evropských občanů hrála ruská ruleta,“ řekl k Bělorusku jeden z vrcholných představitelů EU Charles Michel.

Zástupci členských států odklonění stroje na vnitrounijní lince tvrdě odsoudili; označili ho za „únos“ a někteří za „akt státního terorismu“. Na plánovém summitu v reakci na to přijali soubor opatření, kterým chtějí Lukašenkův režim potrestat.

Na seznam lidí, kteří nedostanou vízum do EU a bude jim obstaven majetek, mají být zařazeni Bělorusové zodpovědní za zneužití letového provozu k zadržení Prataseviče. Lídři EU se zároveň shodli na uvalení „cílených ekonomických sankcí“ proti běloruským společnostem a entitám, které obchodují se státy sedmadvacítky. Konkrétní seznam firem má „bezodkladně“ připravit unijní šéfdiplomat Josep Borrell.

Politici dále rozhodli o zákazu přistání běloruských aerolinek na letištích v EU a přeletů nad územím unie. Evropské letecké společnosti pak byly vyzvány k tomu, aby se vyhýbaly běloruskému vzdušnému prostoru. Několik firem včetně KLM nebo Lufthansy takový krok udělalo ještě před summitem. Letadlo Ryanairu se zakladatelem nezávislého serveru Nexta a jeho přítelkyní na palubě bylo jen pár desítek kilometrů ve vzdušném prostoru Běloruska, když k němu vzlítly běloruské stíhačky a odklonily ho od trasy.

Rozhodnutí sedmadvacítky postihne hlavně státní běloruskou Belavii, která pravidelně lítá na území Schengenu včetně Česka a pro Bělorusy často představuje jediné letecké spojení se západní Evropou.

Jakkoli EU teprve musí vybrat konkrétní jednotlivce a společnosti, které mají pocítit sankce, na sedmadvacítku šlo o nebývale rychlou a pevnou odpověď. Debata o Bělorusku trvala jen přibližně hodinu a evropské země využily víceméně všechny možné prostředky diplomacie, po nichž už nastupuje nasazení vojenské síly.

Razance sankcí prozrazuje, že trpělivost s Lukašenkovým režimem už evidentně ztratilo mnoho evropských lídrů. Irský premiér, protože se jednalo o Ryanair, řecký a litevský, neboť stroj letěl z Atén do Vilniusu – právě Řekové a Litevci také jako první přišli s návrhem nových sankcí na Bělorusko. Frustraci neskrývali ani německá kancléřka Angela Merkelové a francouzský prezident Emmanuel Macron. Zejména pro Francii to byla otázka obrany evropské suverenity. „Šlo o evropský stroj letící mezi dvěma evropskými metropolemi. To nemůže zůstat nepotrestáno,“ řekl ještě před summitem Macron.

Nikdo se zároveň neozval s protestem proti tvrdé odpovědi. Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě razí proruskou politiku uvnitř EU, téma Běloruska přešel mlčením. V prohlášení pro maďarský tisk z Bruselu mluvil o pandemii, očkování a také o migraci a únos běloruského opozičního nezmínil. Přijetí sankcí ale neblokoval.