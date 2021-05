Tři apartmány, které Martin Jedlička pronajímá na chorvatském ostrově Vir, jsou v tuto chvíli téměř na celou sezonu zamluvené. Volno má jen v jednom týdnu. Stálí klienti českého podnikatele si rezervace udělali už začátkem roku. „Je to otázka důvěry, minulý rok jsme peníze několika rodinám vraceli stejně jako letos,“ popisuje Jedlička s tím, že jeho klienty od cestování odrazují často se měnící pravidla návratu do Česka.

Přípravu na letošní sezonu Jedličkovi znepříjemňuje nejistota českých turistů, zda se bez problémů vrátí z Chorvatska zpět. Některé z nich od vycestování odradí úplně. „Lidé jsou naštvaní,“ říká podnikatel. Jeden z jeho stálých klientů rezervaci na letošní léto právě z tohoto důvodu už zrušil, zbytek ale plánuje přijet.

Sami Chorvaté ale čekají, že letos nejvíce turistů dorazí nejen v létě, jak to bývá běžné, ale také na podzim. „Turistická předsezona, tedy období od března do května, propadla kvůli špatné epidemické situaci v celé Evropě. Očekáváme, že ztráty můžeme vyrovnat v období po hlavní turistické sezoně, tedy v období od září do listopadu. To ale platí za podmínky, že se neobjeví další vlna koronaviru,“ říká Damir Krešić, ředitel záhřebského výzkumného Institutu za turizam.

Lidé také dávají přednost rezervacím na poslední chvíli, upozorňuje i chorvatský podnikatel Joško Ćurković. Zatímco minulý rok měl už v únoru téměř celé léto plné, letos zaznamenal více rezervací až v posledních týdnech. „Myslím, že letošní sezona bude na loňské úrovni, v mém případě to znamená 70 procent běžné sezony,“ říká. Apartmány Ćurković provozuje na ostrově Čiovo. Ten je kousek od historického města Trogir, jehož centrum je zapsáno na seznamu UNESCO.

Právě střed Dalmácie je cílovou stanicí vlaků, které od tohoto pátku začne opět vypravovat společnost RegioJet. „Přepokládáme, že první spoj by měl být z Prahy takřka plně obsazen – a to přes velmi brzký květnový termín odjezdu,“ říká mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Spoje se podle něj rychle plní. Denně RegioJet prodá přes tisíc jízdenek do Chorvatska, celkem je to zatím okolo 30 tisíc. Nyní budou vlaky jezdit třikrát týdně, v sezoně jsou spoje v plánu každý den.

Češi se tak mohou v ceně od 490 korun dostat do měst Split nebo Rijeka na severu Chorvatska. „Věříme, že RegioJet, který spojuje právě Split s Prahou, letos dosáhne dobrých výsledků,“ říká Alijane Vukšičová z turistického sdružení ve Splitu. „Loni na návštěvníky z Česka ve Splitu připadlo na 30 tisíc přenocování. Doufáme, že toto číslo bude letos vyšší než loni,“ doplňuje.

Do dalších destinací, například do zmíněného Trogiru, se ale cestující vlakem nedostanou a musí využít navazující autobus. Podle Ondrůje se tento přesun týká přibližně třetiny cestujících.

Pro severní oblast Dalmácie, kde se nachází apartmány Jedličky, je ale tento druh dopravy podle podnikatele nevhodný kvůli velkému zajíždění. Většina jeho klientů proto raději přijede vlastním autem nebo volí přílet na letiště v nedalekém Zadaru. Přímé lety tam dvakrát týdně zajišťuje nízkonákladová aerolinka Ryanair. Cena zpáteční letenky se v červenci pohybuje okolo dvou až tří tisíc korun.

Obnovit autobusovou linku do Chorvatska plánuje od června také společnosti Leo Express. Nabízet bude zpáteční jízdenku v hodnotě dva tisíce korun. V těchto hromadných dopravních prostředcích musí lidé cestovat s respirátorem a k dispozici jim bude dezinfekce.

Nyní má Chorvatsko jen mírná omezení pro vstup. Vstoupit tam mohou všichni návštěvníci s potvrzením o očkování či o prodělání choroby v posledních 180 dnech nebo ti, kteří mají negativní PCR či antigenní test ze seznamu testů uznávaných Evropskou unií. Čeští cestovatelé musí také po návratu zpět domů nejpozději do pěti dnů podstoupit PCR test.

Šéf turistického institutu Krešić si myslí, že turisté, kteří nyní přijedou na dovolenou do Chorvatska či jiné země, hledají především bezpečnost. „Právě bezpečnost společně s blízkostí konkrétní turistické destinace se kvůli koronavirové pandemii staly hlavními faktory při výběru dovolené,“ uvádí.

Připomíná, že zhruba čtyřmilionové Chorvatsko prioritně očkuje zaměstnance v cestovním ruchu. Tento krok snižuje riziko, že by se v Chorvatsku v budoucnu mohlo objevit ohnisko koronaviru. „Důležité je také očkování celé populace. V Chorvatsku, stejně jako v celé Evropě, se na začátku objevily potíže s tempem vakcinace,“ vysvětluje expert. „Nyní ale už postupuje dobře. Očekáváme, že do konce června polovina dospělých dostane nejméně jednu dávku vakcíny proti koronaviru.“

Chorvatsko se podle něj dívá na druhou polovinu letošního roku s rostoucím optimismem. „Doufáme, že letošní sezona bude lepší než ta loňská,“ říká Krešić. Důvodů je podle něj hned několik. Tím prvním je zmíněné očkování.

Koronavirus také podle neoficiálních údajů prodělala už velká část chorvatské populace, možná až 30 procent. Roste tak počet lidí, kteří mají vůči viru imunitu. EU navíc brzy zavede digitální pasy, které usnadní cestování. To vše tak podle Krešiče nahrává rozvoji cestovního ruchu.