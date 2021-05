Rakouská společnost Austrian Airlines, která spadá pod německou Lufthansu, ve čtvrtek uvedla, že Rusko nepovolilo přistání jejího letu z Vídně do Moskvy. Stalo se tak poté, co se toto letadlo vyhnulo běloruskému vzdušnému prostoru, píše agentura Reuters. Podle ní měl mít let rakouských aerolinek povolení ke změně trasy, tu však ruské úřady neschválily.

Evropské aerolinky začaly na základě žádosti představitelů Evropské unie odklánět letadla od tras nad Běloruskem už před několika dny kvůli obavám o bezpečnost svých letů i pasažérů. V neděli totiž běloruské úřady i s nasazením vojenské stíhačky donutily přistát letadlo irského Ryanairu v Minsku. Jako důvod úřady uvedly hrozbu bombového útoku na palubě. Jak se ale pak ukázalo, cílem bylo zatčení novináře a opozičního aktivisty Ramana Prataseviče, kterého režim diktátora Alexandra Lukašenka považuje za hrozbu.

Rusko navíc už ve středu zrušilo let mezi Paříží a Moskvou letecké společnosti Air France. Stroj francouzských aerolinek se také chtěl vyhnout běloruskému vzdušnému prostoru. I v tomto případě byl oficiální důvod zmařeného letu neschválení změny trasy. „Let AF1154 jsme zrušili z provozních důvodů souvisejících s obletem běloruského vzdušného prostoru. Je vyžadováno nové povolení ruských úřadů ke vstupu na jejich území,“ uvedl mluvčí francouzského dopravce.

Air France, která do Moskvy provozuje několik pravidelných linek, uvedla, že má v plánu uskutečnit svůj další plánovaný let do Moskvy v pátek. Vše však záleží na ruském schválení letového plánu, který by jí umožnil vyhnout se přeletu Běloruska. Přitom, jak společnost uvedla, u dalších letů, které obletěly Bělorusko, žádný problém nenastal. Bez komplikací dorazila na místo určení i středeční linka mezi Paříží a Petrohradem.

Ve čtvrtek se objevily první nesrovnalosti v tom, co Lukašenko tvrdí o incidentu s letadlem Ryanairu. Podle něj bylo potřeba rychle jednat, protože běloruské úřady měly zprávy o bombě na palubě stroje, který letěl z Athén do Vilniusu, ale byl přinucen přistát v Minsku. Jak ale ukázalo šetření organizace The Dossier Centre ruského ropného magnáta a kritika Kremlu Michaila Chodorkovského, serveru The Daily Beast a týdeníku Der Spiegel, dispečeři minského letiště informovali piloty o této hrozbě o 27 minut dříve, než sami údajné upozornění dostali.