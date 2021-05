Podle původních plánů se letos mělo oslavovat. Základní a střední škola při ruském velvyslanectví slaví sto let od svého založení, považuje se totiž za pokračovatelku ruské školy a gymnázia, které vznikly v roce 1921 v rámci Masarykovy Ruské pomocné akce pro uprchlíky před bolševiky. Místo toho v pondělí zvláštní letadlo naloží poslední pedagogy této školy a odletí do Moskvy. První část odletěla již v sobotu. Škola se stala obětí diplomatické roztržky mezi Českem a Ruskem kvůli zapojení agentů ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Obě země si navzájem vyhostily diplomaty. Pro žáky a studenty se stalo osudným to, že učitelé byli vedeni jako administrativně-techničtí pracovníci velvyslanectví a měli diplomatické pasy. Škola se tak musela uzavřít, přinejmenším dočasně. Nejvíce to odnesli maturanti, kteří měsíc před zkouškou musí nalézt vzdělávací ústav, který by je nechal udělat ruskou státní maturitu.