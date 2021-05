Opoziční strany v Izraeli se podle nejmenovaného zdroje místní televize Channel 12 dohodly na vytvoření koaliční vlády, v níž po více než 12 letech nebude izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom v sobotu zpravodajský server The Times of Israel. Oficiálně by podle něj měla dohoda být oznámena v sobotu v noci či v neděli, ani jedna ze dvou hlavních stran možné koalice zprávu nekomentovala.

Koaliční vládu se nyní snaží sestavit opoziční lídr Jair Lapid, šéf strany Ješ Atid. Prezident Reuven Rivlin ho pověřil tímto úkolem poté, co se nepodařilo po březnových volbách uzavřít vládní koalici Netanjahuovi. Lapid má čas na dohodu do 2. června.

Televize Channel 12 nyní uvedla, že Lapid se dohodl na vládě se šéfem ultranacionalistické strany Jamina Naftalim Bennettem. Ten by měl být v nové vládě premiérem první část volebního období a v září 2023 by ho měl vystřídat Lapid.

K sestavení vlády tyto strany potřebují hlasy dalších stran, včetně minimálně tiché podpory strany izraelských Arabů. Sjednocená arabská kandidátka (UAL, v hebrejštině Raam) se zatím od voleb nevyjádřila, zda takzvaný blok změny podpoří, napsal server The Times of Israel.

Rotační princip v úřadu premiéra zvolil po loňských volbách i Netanjahu, který se tehdy na vládě dohodl se svým rivalem z předchozích voleb Bennym Gancem, šéfem strany Modrá a bílá. Důvodem byla snaha o to, aby se nemusely konat další předčasné volby. Ganc se stal ministrem obrany a letos na podzim měl Netanjahua vystřídat v úřadu premiéra. Právě to bylo podle některých analytiků jednou z příčin rozpadu jejich vládní koalice, kterou provázelo více sporů. Koalice padla poté, co se strany neshodly na rozpočtu.

Lapid má na dohodu o vládě čas do 2. června, pokud nebude úspěšný, bude mít parlament 21 dní na výběr premiéra ze svých členů. Nepodaří-li se to ani poslancům, budou se muset konat nové volby. Ty by tak byly již pátými parlamentními volbami v Izraeli za dva a půl roku.