Francouzské aerolinky Air France musely znovu zrušit lety z Paříže do Moskvy a zpět, plánované na pondělí a úterý. Stalo se tak proto, že ruské úřady nevydaly společnosti potřebná povolení, aby tyto lety mohly minout vzdušný prostor Běloruska, uvedl na svém webu ruský list Vedomosti s odvoláním na údaje společnosti.

Evropská unie doporučila leteckým společnostem, aby se vyhýbaly Bělorusku kvůli vynucenému přistání letadla irských aerolinek Ryanair na lince z Atén do Vilniusu v Minsku 23. května, což běloruským úřadům umožnilo zadržet opozičního novináře cestujícího na palubě stroje, připomněla agentura Reuters.

Air France zrušila dva lety AF1154 a AF1654, které se měly v pondělí uskutečnit z pařížského letiště Charlese de Gaulla na moskevské letiště Šeremeťjevo. Neuskuteční se ani zpáteční lety naplánované na pondělí a úterý, napsaly Vedomosti.

Připomněly, že Air France se stala jednou z prvních společností, které přestaly létat přes Bělorusko. V sobotu společnost sdělila, že ruské úřady jí schválily novou trasu z Paříže do Moskvy a zpět, která míjí Bělorusko. První let se uskutečnil v sobotu ráno. Do té doby byly lety na této lince po tři dny rušeny, protože společnost neměla od ruských úřadů povolení. Podobné problémy měla i rakouská společnost Austrian Airlines, která také musela rušit lety z Vídně do Moskvy, než získala v pátek 28. května souhlas ruské strany se změnou trasy letu.

Doporučení EU kromě Air France a Austrian Airlines vyslyšely také další společnosti, jako je německá Lufthаnsa či finské aerolinky Finnair. Doporučení vyhnout se Bělorusku „s výjimkou nepředvídatelných okolností“ vydala také unijní agentura pro bezpečnost letectví EASA.

Nejnovější potíže Air France podle Reuters následovaly poté, co společnost předložila ruským úřadům znovu trasy míjející Bělorusko v rámci sezonní obnovy letových plánů. Ruská federální agentura pro civilní letectví Rosaviacija se zdržela vyjádření. Rusko, které je hlavním spojencem Minsku, minulý týden varovalo letecké společnosti, že povolování změn v trasách mezi Evropou a Ruskem může trvat delší dobu.