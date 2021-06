Budapešťský primátor, který pochází z řad liberální opozice proti vládě premiéra Viktora Orbána, ve středu ohlásil nové názvy ulic v okolí plánovaného areálu čínské univerzity. Pojmenování budapešťských ulic po odpůrcích Pekingu má připomínat porušování lidských práv v Číně a současně představuje protest liberální radnice proti nechtěnému projektu čínské univerzity, prosazované Orbánem, píší tiskové agentury.

Primátor Gergely Karácsony ve středu před novináři odhalil čtyři tabulky s názvy. Jsou mezi nimi „Dalajlamova ulice“, „Ulice ujgurských mučedníků“ a „Ulice svobodného Hongkongu“. Další tabulka vzdává hold pronásledovanému katolickému biskupovi. Peking označuje dalajlamu za nebezpečného separatistu a muslimští Ujgurové podle Západu čelí v Číně genocidě, ale Čína popírá porušování lidských práv, připomněla agentura Reuters. Dodala, že čínské velvyslanectví se k iniciativě radnice nevyjádřilo.

„Stále doufáme, že se tento projekt neuskuteční. Ale pokud uzří světlo světa, bude mít co do činění s těmito jmény,“ řekl primátor Karácsony, pokládaný za hlavního Orbánova rivala a také za favorita zářijových primárek, ze kterých má vzejít společný opoziční kandidát na premiéra do voleb, plánovaných na příští rok.

Orbán chce v Budapešti hostit vůbec první evropský kampus čínské univerzity, který má vzniknout do roku 2024 na 50 hektarech. Na konci dubna podepsal v tomto smyslu dohodu s prezidentem univerzity Fu-tan se sídlem v Šanghaji.

Maďarská opozice je však rozhodně proti této spolupráci.

Podle interních dokumentů získaných investigativním webem Direkt36 bude stavba svěřena čínské společnosti bez výběrového řízení, použit má být čínský materiál a čínská pracovní síla. Maďarsko by si na toto dílo vzalo čínskou půjčku ve výši 1,3 miliardy eur (asi 33 miliard korun).

„Nechceme, aby maďarští daňoví poplatníci zaplatili za soukromou univerzitu pro elitu,“ zdůraznil primátor. Projekt podle něj zpochybňuje hodnoty, ke kterým se země sama přihlásila před 30 lety při pádu komunismu.

Radnice hodlá v pátek na dané téma spustit konzultace, aby poznala názor obyvatel metropole. Většina obyvatel Budapešti je podle průzkumů veřejného mínění proti kampusu čínské univerzity v hlavním městě.

Odpůrci projektu poukazují na ohrožení akademických svobod. Pod tlakem režimu byla šanghajská univerzita v roce 2019 donucena odstranit ze svých stanov odkazy na „svobodu myšlení“.

Maďarská vláda označuje projekt za vynikající příležitost pro studenty z Maďarska, Číny a dalších zemí. Univerzita Fu-tan loni pronikla do první stovky slavného šanghajského žebříčku vysokých škol.

Přestože je Maďarsko členem NATO a Evropské unie, Viktor Orbán uplatňuje politiku posilování hospodářských a kulturních vztahů s Čínou, což mu vyneslo kritiku ze strany amerického ministerstva zahraničí. Nedávno využil svého práva veta, aby zablokoval kritická prohlášení EU na čínskou adresu, připomněla AFP a dodala, že ještě před univerzitou se Maďarsko s Pekingem dohodlo na vybudování vysokorychlostní železniční trati Budapešť–Bělehrad jako součásti „Nové hedvábné stezky“. Kvůli dráze si Maďarsko v Číně půjčilo dvě miliardy eur.

Podle webu Direkt36 budou náklady na kampus vyšší než roční výdaje maďarské vlády na vysoké školy. Orbánova vláda v nedávné minulosti přiměla k odchodu z Budapešti do Vídně mezinárodní univerzitu, kterou založil miliardář a filantrop maďarského původu George Soros.