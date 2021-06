Na konci června Jeff Bezos oficiálně odstoupí z postu generálního ředitele Amazonu. Nudit se ale nebude – jen tři týdny poté usedne do kokpitu rakety New Shepard a stane se prvním člověkem, který v ní vyletí do vesmíru. Spolu s ním na palubě bude i jeho bratr Mark a ještě třetí cestující, který „letenku“ vydraží ve speciální aukci, jež skončí 12. června. Aktuální nejvyšší nabídka je 2,8 milionu dolarů.

Bezos, kterému patří společnost Blue Origin, jež raketu New Shepard vyvíjí, plán na cestu do vesmíru oznámil na svém instagramovém účtu. „Let do kosmu byl mým snem od chvíle, kdy mi bylo pět,“ napsal nejbohatší člověk světa. A v přiloženém videu, kde vystupuje i se svým bratrem, dodal: „Na takovou cestu musím vyrazit se svým nejlepším přítelem.“

Jeff Bezos, který založil Amazon v roce 1994 a nadále v něm drží zhruba desetinový podíl, je podle magazínu Forbes nejbohatším člověkem světa s majetkem bezmála 190 miliard dolarů. A stejně jako o titul nejmovitějšího muže soupeří i v dobývání kosmu s jedním a týmž byznysmenem – zakladatelem společností Tesla a SpaceX Elonem Muskem.

Zatímco v hodnotě majetku je momentálně Bezos výrazně vpředu (Musk je na 151 miliardách dolarů), v cestách do vesmíru je pozadu – Muskova firma tam už téměř rok dopravuje astronauty pro NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Oba miliardáři se střetli také u zakázky pro NASA, která hledala, kdo by jí v budoucnu pomáhal s misí na Měsíc. Tendr sice vyhrála Muskova SpaceX, ovšem Bezos a Blue Origin výběrové řízení zpochybnili, na oficiální výsledek se proto ještě čeká.

Tím, že se Bezos vydá ve vlastním plavidle do kosmu, ovšem Muska překoná. A stejně tak dalšího extravagantního miliardáře se zájmem o vesmír Richarda Bransona, kterému patří firma Virgin Galactic. Ani Branson, ani Musk se dosud do „oblak“ neodvážili. Jejich stroje přitom mají za sebou mnoho letů s lidskou posádkou na palubě.

Let, který podstoupí bratři Bezosové, bude trvat zhruba 10 minut a vynese je do výšky 100 kilometrů. Tam se navíc dostane jen horní modul s posádkou, samotná raketa se těsně před touto hranicí odpojí a vrátí se na zem. Společnost Blue Origin uvádí, že od roku 2012 provedla 15 testovacích misí a že bezpečnost je její absolutní prioritou.

Elon Musk, který v minulosti několikrát Bezose popíchnul kvůli tomu, že Blue Origin je ve vesmírných projektech za SpaceX, na novinku zatím nereagoval.

Pro Bezose je Blue Origin, jež plánuje lety do kosmu nabízet turistům jako součást byznysu, momentální prioritou. Právě kvůli tomu, aby se společnosti mohl více věnovat, opouští i vedoucí roli v Amazonu. Je to ostatně součást širší proměny jeho osobnosti, kterou mimochodem v čerstvě vydané knize Amazon Unbound popisuje reportér časopisu Bloomberg Businessweek Brad Stone.

Z podnikatele a manažera, který byl v minulosti posedlý výkonností Amazonu a nic jiného kromě e-shopu pro něj v podstatě neexistovalo, se Bezos proměnil v muže, který chce dobývat vesmír, skupuje filmová studia, mediální střídmost vyměnil za účinkování v reklamách a marketingových spotech, účastní se VIP večírků a rozvedl se se svou dlouholetou manželkou. Z MacKenzie Scottové se pak díky rozvodovému vypořádání, po němž získala několik procent akcií Amazonu, stala jedna z nejštědřejších mecenášek světa.