Soudce nizozemského soudu v úterý v procesu kvůli sestřelení civilního letu MH17 v létě 2014 nad východní Ukrajinou uvedl, že existují důkazy, že pád letounu způsobila exploze rakety Buk ruské výroby. Informovala o tom agentura Reuters. Předkládáním důkazů pokračuje druhým dnem rozhodující fáze soudního řízení se čtyřmi obviněnými ze sestřelu letadla, v němž zahynulo bezmála 300 lidí.

Letadlo malajsijských aerolinek na lince MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru podle obžaloby sestřelila raketa odpálená z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny. Všech 298 cestujících a členů posádky přišlo o život. Většinu obětí tvořili Nizozemci, proto se proces koná právě v Nizozemsku v přísně střežené síni na mezinárodním letišti Schiphol u Amsterdamu.

„Experti konstatovali, že náraz do trupu letadla odpovídá raketovému systému Buk a hlavici rakety Buk. Nebylo nalezeno žádné poškození, které by nebylo slučitelné s tímto scénářem či které by naznačovalo scénář jiný,“ řekl soudce Hendrik Steenhuis.

Po několika letech shromažďování důkazů dospěl v květnu 2018 tým mezinárodních vyšetřovatelů k závěru, že letadlo Boeing 777 zasáhla raketa Buk vystřelená z mobilního odpalovacího zařízení, které patřilo 53. brigádě ruské protivzdušné obrany s posádkou v Kursku. Raketa byla odpálena z prostoru kontrolovaného proruskými separatisty.

Nizozemská vláda viní ze sestřelu Moskvu. Rusko svou účast na incidentu popírá. Čtyři obvinění – tři Rusové a jeden Ukrajinec ruské národnosti – jsou souzeni v nepřítomnosti. Nejspíše se nyní nacházejí v Rusku. V případě odsouzení jim hrozí až doživotní vězení.

Soudci mají tento týden posoudit, jaký druh rakety stroj MH17 zasáhl, odkud byla raketa vypálena a zda je za odpal zodpovědná právě čtveřice obviněných.

„Dnes je to o tom, zda to byl Buk, nebo ne,“ řekl ještě před úterním soudním slyšením Hans de Borst, který při sestřelení letadla přišel o dceru. „Myslím, že otázka je už zodpovězená, ale musí to říct soud, takže je to důležité.“