Koná se v roce 2021, přesto nese původní název chráněný obchodní značkou: Euro 2020. Fotbalové mistrovství Evropy museli pořadatelé loni, kdy se velká část kontinentu kvůli koronavirové pandemii zastavila, o rok odložit. A doznívající, leč přetrvávající nákaza udělala letošní šampionát zvláštním ještě dříve, než začal. Zvláštností se na něm najde hned několik, nejen kvůli posunutému vročení. Utká se 24 týmů v 11 městech, mistrovský titul obhajuje Portugalsko. Chybět nebude ani česká reprezentace. Čím vším tedy sportovní svátek, který začíná pátečním utkáním mezi Tureckem a Itálií, letos fanoušky láká?

Finále

Tipovačky na dva týmy, které budou v závěrečném utkání 11. července soupeřit o titul mistra kontinentu, dávno běží. Pod pojmem finále je ale možné představit si víc. Už oba semifinálové zápasy se, stejně jako finále, uskuteční na Wembley Stadium. Jednomu z ikonických stadionů planety se říká Home of Football, tedy Domov fotbalu. A platí to.

Do provozu byl uveden teprve v roce 2007, na místě starého zbořeného Wembley, což je důležité. Změnilo se sice okolí a ve stejnojmenné londýnské čtvrti se prudce rozvíjí výstavba výškových domů, genius loci ale zůstal. Přenesl se přes rozvaliny stadionu, na němž čeští fotbalisté hráli finále Eura v roce 1996.

Socha anglické fotbalové legendy Bobbyho Moorea před stadionem ve Wembley, kde se bude hrát finále šampionátu. Foto: ČTK/AP

Letos se tam jejich nástupci v reprezentaci představí také, v základní skupině stanou v úterý 22. června proti domácí Anglii a bude se pravděpodobně rozhodovat, zda postoupí do vyřazovací části turnaje. Kdyby v ní došli tak daleko, že by je jejich cesta zavedla do Wembley znovu, bylo by to překvapení, ale proč ne? Na tento fotbalový domov si hráči zvykají velice snadno.

Překvapení

Už minulé Euro před pěti lety se hrálo se 24 účastnickými týmy a navzdory obavám o úbytek kvality při rozšíření o osm mužstev se ukázalo, jak osvěžující mohou být různá překvapení. Staraly se o ně zejména týmy Islandu (postoupil do čtvrtfinále) a Walesu (došel až do semifinále). Nečekané nakonec bylo i to, že titul vyhrálo Portugalsko – v základní skupině třikrát remizovalo a do play-off se dostalo jako třetí ze čtyř šťastných týmů na třetích místech základních skupin.

Letos takoví Velšané drze hlásí, že jsou schopni minulý výsledek překonat. Nabízejí se ovšem různé další varianty překvapení. Vítězi kvalifikačních skupin se oproti očekávání stali třeba Švýcaři, Poláci a Ukrajinci. Na desáté místo světového žebříčku národních týmů se čerstvě vyškrábali Dánové, přestože před pěti lety byli až šestačtyřicátí.

A co teprve, kdyby se ve skupině D, v konkurenci Nizozemska, Německa a Portugalska, rozjeli takoví Maďaři! Po pravdě, podobnými outsidery jsou Češi, vždyť je čekají dva domácí celky (Skotsko, Anglie) a vicemistři světa z roku 2018 Chorvati. Ale překvapit může úplně každý.

Generace

Symbol jde opět do hry – naposledy? Předpovědět, že Cristiano Ronaldo se na takové akci objeví naposledy v kariéře, to opravdu nelze. V únoru mu bylo šestatřicet, a protože příští Euro v Německu bude už za tři roky, ještě jeden start nejlepšího evropského fotbalisty své generace se nedá vyloučit. Při jeho způsobu života a přístupu k vlastnímu tělu a mysli by se s tím dokonce mohlo i počítat.

Cristiano Ronaldo, pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy Foto: ČTK/AP

Minule dosáhl vrcholu, byl členem týmu šampionů. Portugalský triumf byl součástí období, v němž začaly odcházet fotbalové ikony prvních dvou dekád nového tisíciletí. Třeba Španělé Xavi a Andrés Iniesta, Angličané Wayne Rooney, Frank Lampard a Steven Gerrard. Italská gólmanská legenda Gianluigi Buffon ještě chytá, ale v reprezentaci už není.

A tak jsou tu dravci, kteří chtějí svá jména zapsat do historie stejně silně. Francouz Kylian Mbappé už má titul mistra světa a je to on, kdo by ve dvaadvaceti mohl vytvořit „dynastii“, kdyby jeho tým uspěl podruhé za sebou na velkém turnaji.

Angličané mají jeden z nejsilnějších a zároveň nejperspektivnějších celků od roku 1966, kdy byli mistry světa. Naopak šampiony Evropy nebyli nikdy a generace Marcuse Rashforda nebo Harryho Kanea chce fanouškům titul dát.

Eden Hazard a Kevin de Bruyne už jsou na hranici třicítky a konečně budou chtít dokázat, že Belgie má díky nim nejlepší fotbalové období. Němci mají šanci uspět s přispěním letitých opor typu Manuela Neuera, Toniho Kroose a Thomase Müllera, kdežto Italy by mohli vystřelit nahoru nové hvězdy – Federico Chiesa, Lorenzo Insigne a Nicolo Barella.

A v Česku se čeká, co předvedou „shooting stars“ anglické klubové sezony Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. Bude to rozhodně přehlídka velkého fotbalového umu a jmenný seznam lákadel by byl dlouhý.

Dálka

Koncept „panevropského“ turnaje zdědila federace UEFA po svém bývalém předsedovi Michelu Platinim, jenž z funkce v roce 2016 odstoupil v reakci na trest sportovního arbitrážního soudu za korupci. Platini vyšel z toho, že se o pořadatelství původně ucházely dva projekty propojující více zemí (Skotsko–Irsko–Wales a Ázerbájdžán–Gruzie). Z následného výběru vyšlo 13 hostitelských měst, nakonec zůstalo 11.

Největší vzdálenost dělí Řím a Baku ve skupině A, třeba Slováci to také mají všude daleko, budou hrát v Petrohradu a Seville.

Moderní Puskás Aréna v Budapešti pro 67 tisíc diváků bude při letošním Euru plná. Foto: OD Pictures (CC BY-SA 4.0)

Ne všichni původní majitelé vstupenek se dostanou do hledišť. Pouze v Budapešti bude plný stadion. Baku a Petrohrad využijí kapacitu míst z 50 procent a Kodaň ji na konci května stanovila na 45 procent. V dalších městech to bude mezi 20 a 32 procenty. Návštěvníci musí respektovat hygienická pravidla pro jednotlivé stadiony a omezení platná v jednotlivých zemích. I proto si zoufají čeští fanoušci, kteří nevyužili možnosti vrátit lístky.

Ve Skotsku, kde český tým v pondělí nastoupí poprvé, by museli strávit desetidenní karanténu v předem určeném hotelu a zaplatit za pobyt desetitisíce korun, pokud tam nemají známé.

Rasismus

Velká akce přichází v době velkých rasových turbulencí na sociálních sítích. Černošští hráči si stále častěji stěžují na verbální útoky kvůli barvě jejich pleti. Tu a tam obviní i protihráče, tak jako to udělal Glen Kamara v zápase Evropské ligy Glasgow Rangers – Slavia Praha, a přestože se nepotvrdilo, že by Ondřej Kúdela použil rasovou nadávku, český hráč dostal trest zákazu startů v deseti utkáních na mezinárodní úrovni, o Euro tedy přišel.

Případ je stále živý a Češi hrají dvakrát v Británii, kde je téma žhavé. Fanouškovská obec je polarizovaná i v názoru na „antirasistické“ poklekání před výkopem zápasu a podobné aktivistické jednání. Nechutná kampaň na internetu se může strhnout velice snadno.

Politika

Rozhodnutím pořádat akci v tolika zemích s rozdílnými zákony a daňovými pravidly připadla předsedovi Evropské fotbalové unie (UEFA) Aleksanderu Čeferinovi a jeho spolupracovníkům povinnost vyjednávat se státníky a úředníky různého typu.

Když přišly koronavirové komplikace, narazili na neochotu baskických orgánů uvolnit část kapacity stadionu v Bilbau pro diváky. Výběr této lokality byl s ohledem na separatistické tendence od začátku politicky motivovaný, měl Basky povzbudit. Když bylo městu na konci dubna pořadatelství odebráno a zápasy přeneseny do Sevilly, vláda postižené španělské autonomní oblasti vyhlásila, že bude na UEFA vymáhat kompenzace za ušlý zisk.

Dres ukrajinské reprezentace se zvýrazněným obrysem Ukrajiny – včetně Krymu, který po anexi z roku 2014 považuje za své území Rusko. Foto: ČTK/AP

Čerstvým incidentem s politickým podtextem je protest Ruského fotbalového svazu proti dresům Ukrajiny, na nichž je mapa země zahrnující území Krymu. Tento poloostrov Rusko v roce 2014 anektovalo a považuje ho za své území. Znázorněny jsou i oblasti Luhanska a Doněcka, kde vládnou proruští separatisté. UEFA odmítla stížnost Ruska na mapy na dresech, ze zad ale musí zmizet slogan Sláva hrdinům, považovaný za protiruské vojenské heslo.

Peníze

Většina světa bude šampionát sledovat v televizi. Některé fanoušky může překvapit nové portfolio oficiálních partnerů. Poslední sponzorskou smlouvu uzavřel marketing UEFA v únoru s aerolinkami Katar Airways. Přidaly se k tradičním podporovatelům velkého fotbalu, jakými jsou už léta Coca-Cola, Heineken a Volkswagen, a také k novým, mezi něž patří Alipay, FedEx, Vivo, Socar, Hisense a TikTok, na čemž je mimo jiné vidět čínská expanze do fotbalu.

Málokdo by ale ještě před několika lety očekával, že se takto budou propagovat i internetové služby, konkrétně jde o Booking.com a Takeaway.com. I při poklesu příjmů způsobeném koronavirem rozdělí UEFA mezi zúčastněné týmy 371 milionů eur, jak vyhlásila před pandemií. Předpokládá, že za období 2017 až 2020 utrží zhruba miliardu eur.