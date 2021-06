Evropský parlament v kritické rezoluci jednoznačně odsoudil českého premiéra kvůli jeho propojení s koncernem Agrofert. Ze 690 hlasujících zvedlo ruku pro text 505, proti bylo 30, zdrželo se 155. Proti odsudku střetu zájmů Andreje Babiše hlasovalo pět europoslanců za Babišovo hnutí ANO a také europoslanci za Orbánův Fidesz.

Mezi těmi, kdo se zdrželi, byli hlavně členové liberální skupiny Renew Europe, která má 98 zástupců a v jejích řadách sedí zástupci ANO. Doporučení frakce pro hlasování bylo právě takové – zdržet se. Zajímavě se rozdělili zástupci ODS, kteří sedí v konzervativní frakci ECR. Zatímco Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová podpořili rezoluci, Jan Zahradil s Evženem Tošenovským se zdrželi. Je to už druhé kritické prohlášení europarlamentu k Babišovi.

Zákonodárci v rezoluci kritizují fakt, že se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů, a vyzývají Evropskou komisi, aby je informovala, jak konkrétně chce česká vláda napravit nedostatky v systému předcházení a řešení situací, kdy ten, kdo rozhoduje o dotacích, je zároveň jejich konečným příjemcem.

Andrej Babiš by podle europoslanců neměl rozhodovat o otázkách evropského rozpočtu nebo zemědělských platbách a buď se neúčastnit jednání lídrů EU o těchto věcech, nebo rezignovat. Poslanci také apelují, aby Agrofert nedostal žádné platby z evropského rozpočtu, včetně dosud netknutých přímých zemědělských plateb, dokud bude střet zájmů Babiše trvat.

„Usnesení europarlamentu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v České republice, diskriminuje vybrané firmy. Střet zájmů dlouhodobě odmítáme,“ uvedl v první reakci na hlasování koncern Agrofert.

Premiér Babiš oznámil, že rezoluce europoslanců je zasahováním EP do záležitostí Česka. Řekl, že se europarlament snaží ovlivnit podzimní sněmovní volby. „Je to pokračování zasahování EP do vnitřních záležitostí ČR. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam (v EP) organizuje,“ řekl v Olomouci novinářům Babiš, který dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

„Pokud mám informaci, tak tam jsou i lži a pomluvy ohledně České republiky a českého státu. Předpokládám, že to ministři nastudují a stejně jako minule budou reagovat,“ podotkl Babiš, podle kterého je nepřístupné, aby „někdo z EP“ hodnotil českou justici nebo jiné instituce. „Je to jenom politický boj, nic jiného,“ dodal Babiš.

Občané v Česku jsou podle šéfpiráta Ivana Bartoše rukojmími kvůli Babišově hamižnosti a nezákonnému čerpání dotací. Úřady by měly peníze vymáhat, řekl k rezoluci EP.

Poslanci jdou v dokumentu mnohem dál, než je jen rámec střetu zájmů kvůli propojení Babiše s Agrofertem. Vyzývají komisi, aby s ohledem na tuto situaci a vliv Babiše na média a českou justici posoudila, zda v Česku funguje právní stát. V případě, že se potvrdí pochybnosti, má být zahájena procedura, která by mohla vést až ke stopce všech dotací pro celé Česko. „Pokud se tato porušení (právního státu) potvrdí, komise má aktivovat mechanismus podmíněnosti na ochranu rozpočtu unie,“ stojí v klíčové větě prohlášení.

Obdobné hlasování proběhlo už loni v červnu. Tehdy zvedlo ruku pro kritickou rezoluci 510 poslanců, 53 bylo proti a zdrželo se 101. Andreji Babišovi tak oproti loňsku ubylo zastánců, protože těch, kteří byli proti rezoluci, je nyní o 23 méně. Většina „Babišovy“ frakce loni byla naopak pro rezoluci, letos se liberálové zdrželi.

Pro opozici žádné překvapení

Čeští opoziční politici považují Babišův střet zájmů za jasný, takže je usnesení EP nepřekvapuje. Předsedové opozičních stran sdělili, že Babiš by měl záležitost řešit, v současnosti je totiž mimo jiné příčinou špatné pozice České republiky u partnerů v zahraničí. Premiér by podle nich měl odejít z politiky, nebo zajistit, aby holding Agrofert z jeho svěřenských fondů nepobíral dotace. České úřady pak politici vybízejí k tomu, aby peníze vyplacené Agrofertu vymáhaly.

„Usnesení EP jasně ukazuje, jak špatnou pozici má Česko pod vedením současné vlády u partnerů v zahraničí. Premiér dělá ostudu, vicepremiér plánuje cesty do Moskvy, ministr zahraničí je neviditelný. Tato vláda není schopna hájit zájmy ČR,“ napsal předseda ODS Petr Fiala.

Předseda Pirátů Bartoš napsal, že kvůli Babišově hamižnosti zaplatí škody za nezákonné čerpání dotací a zakázek pro premiérovy firmy běžní občané a podnikatelé. „Ti se tak stali jeho rukojmími. Jen za tři roky získal Agrofert nezákonně 20 miliard korun. České úřady by měly okamžitě začít tyto prostředky vymáhat,“ uvedl. Agrofert v minulosti uvedl, že pirátské výpočty jsou nepravdivé a nadsazené.

Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) novinářům ve sněmovně řekl, že Babiš může odejít z funkce a ukončit tak střet zájmů, nebo Agrofert prodat. „Pokud nebude dělat nic, tak ten problém nepochybně narůstá. Rezoluce mluví o podmínce právního státu – do země, kde nefunguje právní stát, není možné vyplácet dotace,“ uvedl. Babiš i ČR musí protiprávní stav ukončit neprodleně, vyplývá podle něj z usnesení.

Adamová napsala, že nikomu se nemůže líbit, když lidé ze svých daní platí podnikání jednoho miliardáře, který jako předseda vlády může ovlivňovat podmínky ve svůj prospěch. Nabízí se podle ní tři řešení. „Buď Andrej Babiš odejde z funkcí, zcela se vzdá Agrofertu, anebo jeho firmy nebudou pobírat ani korunu z veřejných peněz. Dle jeho reakcí vidíme už dávno, že ani jedno nehrozí,“ uvedla.

Předseda lidovců Marian Jurečka považuje Babišův střet zájmů za evidentní. „Měl by přestat dělat mlhu a respektovat konečný audit Evropské komise a střet zájmu vyřešit. Naše úřady by na to měly jasně reagovat, investiční dotace nevyplácet a již vyplácené požadovat vrátit do poslední koruny, aby to neplatil český občan!“ sdělil Jurečka.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan uvedl, že rezoluci nepovažuje za žádné překvapení. „Opakovaně jsme upozorňovali, že pan premiér Babiš je ve střetu zájmu, a to nejen v čerpání dotací. Naprosto rozumím i rozčarování našich unijních partnerů, situace na naší politické scéně tomu vůbec nenahrává,“ uvedl. Ptá se, kolikrát ještě musí unijní orgány na problém upozornit, než se čeští ministři přestanou „schovávat“.

Předseda KSČM Vojtěch Filip doporučuje Babišovi hledat způsob, jak být zároveň v politice a podnikat, aby při tom postupoval podle zákona. „U nás je to zejména změna občanského zákoníku v ustanovení o svěřenských fondech,“ uvedl.