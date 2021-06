Cestování po Evropě je stále plné zmatků. Obzvlášť když chcete vyrazit s dětmi. Každá země má jiné podmínky pro vstup dospělých, ale často také jinou věkovou hranici, která určuje, do kolika let nemusí mít děti test na covid. Přinášíme přehledný souhrn a také praktický postup toho, co musíte udělat, abyste mohli vycestovat s rodinou k moři.

Cestování po Evropě má být od 1. července jednodušší. EU schválila zavedení covid pasů, tedy certifikátů, které osvědčují, že konkrétní osoba je naočkovaná, má negativní test, případně nemoc už v minulosti prodělala. Právě covid pasy budou dostupné nejen pro dospělé, ale i pro děti, rovnou v češtině i angličtině, a některé země je přijímají už nyní.

Pravidla pro příjezd cizinců si ale stále budou určovat samotné země. Bude tedy i nadále nutné sledovat weby jednotlivých ambasád, případně lze využít aplikaci Re-open EU, která přináší pravidelně aktualizovaný přehled o všech platných opatřeních v členských státech a o které již HN v minulosti psaly.

Jak získat covid pas?