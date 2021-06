Americká společnost Novavax oznámila, že výsledky třetí fáze testů její nové vakcíny NVX-CoV2373 proti covidu-19 dopadly velmi dobře. Údajně chrání proti těžkému a středně těžkému průběhu choroby se stoprocentní účinností, celková účinnost pak činí 90,4 procenta. O povolení k užití požádá americké úřady ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Studie se zúčastnilo 29 960 účastníků ze 119 míst v USA a Mexiku. Důraz byl kladen především na skupiny, které jsou covidem nejvíce ohroženy – lidé nad 65 let, chronicky nemocní pacienti nebo například zaměstnanci nemocnic, kteří denně přicházejí do styku s covidem. Po získání povolení k distribuci vakcíny chce Novavax dosáhnout výrobní kapacity 100 milionů dávek měsíčně do konce třetího čtvrtletí, do konce roku pak kapacity 150 milionů dávek měsíčně.

Firma také uvedla, že počet závažnějších vedlejších účinků je u této vakcíny velice nízký – objevily se pouze u jednoho procenta testovaných lidí. Nejčastějšími příznaky byly bolest a citlivost v místě vpichu, které trvaly maximálně tři dny. Další lidé hlásili únavu, bolest hlavy či bolesti svalů. Tyto nepříjemnosti pociťovali ještě dva dny po očkování.

„Klinické výsledky potvrzují, že vakcína NVX-CoV2373 je extrémně účinná a nabízí úplnou ochranu u středně těžkého a těžkého průběhu covidu,“ řekl Stanley C. Erck, generální ředitel Novavaxu. „Pilně pracujeme na tom, aby byla vakcína schválena a my ji mohli poslat do světa,“ dodal.

NVX-CoV2373 je vakcína na bázi bílkovin vytvořená z genetické sekvence prvního kmene SARS-CoV-2, což je koronavirus, který způsobil současnou pandemickou situaci. Látka v ní obsažená se však nemůže ani replikovat, ani způsobit přenos covidu-19.

Ačkoli poptávka po vakcínách v USA i EU s postupujícím očkováním již schválenými látkami klesá, jinde stále panuje zásadní nedostatek dávek. Na preparát Novavaxu se upírá velká pozornost odborníků zejména kvůli nasazení v méně rozvinutých zemích, protože nemusí být skladován v příliš náročných podmínkách a jednoduše se proto také převáží.

Novavax na jaře minulého roku koupil v obci Bohumil u Jevan továrnu, která při nedostatku globálních kapacit na výrobu celosvětově žádané vakcíny může tomuto úsilí zásadně pomoci. Během návštěvy HN v této továrně Erck prohlásil, že Česko by mohlo být v pořadí zemí, jež budou účinný preparát nakupovat, velice vysoko.

