Slovenský nejvyšší soud v úterý projednal odvolání v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Hlavní část odvolacího líčení odpoledne trestní senát ukončil, po poradě soudců rozhodl, že zruší osvobozující verdikt soudu nižšího stupně nad dvěma obžalovanými. Specializovaný trestní soud se tak bude muset znovu zabývat obžalobou proti podnikateli Marianu Kočnerovi, který si podle prokuratury Kuciakovu vraždu objednal, a také proti Aleně Zsuzsové, jež podle obžaloby zločin zprostředkovala. Kočnera i Zsuzsovou soud první instance obžaloby zprostil loni v září.

Soud kromě toho rozhodoval o rozsudku, kterým byl soudem první instance uznán vinným Tomáš Szabó. Ten podle prokuratury pomáhal nejen při vraždě Kuciaka, kdy byla zavražděna i jeho snoubenka Martina Kušnírová, ale také při loupežné vraždě jednoho podnikatele.

Předseda trestního senátu nejvyššího soudu během líčení četl zejména hlavní části rozsudku soudu první instance v případu, dále pasáže z odvolání prokuratury, vyjádření právních zástupců rodiny Kuciaka a Kušnírové, jakož i obžalovaných. Všichni pak potvrdili, že trvají na svých návrzích.

Prokuratura předložila soudu nové důkazy, kterými zvrátila osvobozující rozsudky nad Zsuzsovou a Kočnerem, který si odpykává dlouholetý trest vězení za padělání směnek. Obžaloba tvrdí, že Kočner si objednal Kuciakovu vraždu jako pomstu za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky.

Kočner i právní zástupkyně Zsuzsové žádali potvrdit verdikt soudu první instance, advokátka Szabóa naopak navrhla, aby soud jejího klienta zprostil obžaloby.

Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková předem naznačila, že pro případ konečného rozhodnutí nejvyššího soudu je připravena využit své oprávnění a podat vůči verdiktu mimořádný opravný prostředek. Takzvané dovolání by využila v případě, pokud by na základě informací ze soudního spisu očekávala jiné rozhodnutí.

Na líčení k nejvyššímu soudu přišli Kuciakovi rodiče a matka Kušnírové. Rodinní příslušníci zavražděné dvojice se účastnili již líčení u soudu první instance.

Případ Kuciakovy vraždy projednával u nejvyššího soudu trestní senát, kterému předsedal dlouholetý soudce Peter Paluda. Členkou tříčlenného senátu byla také bývalá šéfka slovenského ústavního soudu Ivetta Macejková.

V případu Kuciakovy vraždy si po dřívějším doznání už odpykávají trest dva z původně pěti obviněných v tomto nejsledovanějším kriminálním případu v novodobých dějinách země. K vraždě Kuciaka, Kušnírové a jednoho podnikatele se přiznal bývalý voják a Szabóův bratranec Miroslav Marček. Soud mu za to vyměřil trest 25 let vězení. S policií při vyšetřování spolupracoval zprostředkovatel reportérovy vraždy Zoltán Andruskó, který od soudu odešel s trestem 15 let.