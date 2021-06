V žádném městě světa nebyla v posledních dnech tak vysoká koncentrace špionů jako ve švýcarské Ženevě. Špionáž tam u příležitosti summitu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem vedli všichni proti všem. „Jejich metody připomínají staré dobré filmy s Jamesem Bondem,“ píše švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung, který mluvil s řadou expertů na tajné služby a jejich metody popsal.

„Rusové i Američané zkoušejí všechno možné, aby se během schůzky dostali k nějakým informacím,“ říká v podcastu Neue Zürcher Zeitung redaktor listu Antonio Fumagalli. Podle toho, co mu sdělili experti, přijely desítky příslušníků tajných služeb obou zemí do Ženevy ještě předtím, než USA a Rusko oficiálně oznámily, že se jejich nejvyšší představitelé sejdou právě v tomto švýcarském městě. Cílů měli hned několik – zajistit bezpečnost schůzky třeba proti případnému teroristickému útoku a udělat vše pro to, aby se ubránili špionáži. A samozřejmě se naopak pokusit informace o názorech a postojích druhé strany získat.

V současné době dominuje hlavně kybernetická špionáž, tedy hackerské útoky na počítače a komunikační systémy. „Používají se ale i tradiční metody, které známe z filmů o Jamesi Bondovi,“ sděluje Fumagalli to, co mu řekli bezpečnostní experti. Jde například o vysílání elektromagnetických vln do hotelu, v kterém jsou obě delegace ubytované. Cílem je odposlechnout jejich rozhovory.

Stejně tak v obraně před špionáží se kromě nejmodernějších technologií stále uplatňují i „klasické“ postupy. Jedním z nich je praxe, kdy si delegace ve svých hotelích vybudují něco jako bezpečnostní stany. „Můžeme si to představit jako zvláštní místnost, do níž nemohou proniknout elektromagnetické vlny. To umožňuje komunikovat bezpečně,“ tvrdí Fumagalli.

Všechny zmíněné metody ovšem nejsou výsadou jen amerických a ruských tajných služeb. Je veřejným tajemstvím, že v Ženevě ve dnech okolo schůzky Bidena s Putinem aktivněji než kdy dřív operují také špioni z jiných států. Podle švýcarských bezpečnostních expertů jde o Číňany, Brity, Francouze či Izraelce. „Chtějí vědět, jak se budou rusko-americké vztahy vyvíjet,“ upozorňuje Fumagalli.

Policisté hlídají okolí Villa la Grande, kde se uskuteční schůzka amerického a ruského prezidenta. Foto: ČTK

Ženeva je už víc než 100 let jedním z hlavních světových center diplomacie. Hostí druhé nejvýznamnější sídlo Organizace spojených národů, v minulosti už několik vrcholných schůzek zažila. To automaticky znamená, že ve městě byli špioni tradičně velmi aktivní, a tato skutečnost platí i dnes. Švýcarská tajná služba tvrdí, že na řadě diplomatických zastoupení jednotlivých zemí v Ženevě je ve skutečnosti každý třetí či čtvrtý zaměstnanec vyzvědačem. Něco takového platilo i o ruském velvyslanectví v Praze, než Česko ruské pracovníky kvůli kauze Vrbětice vyhostilo.

Špionáž se v Ženevě prokázala například v roce 2015, kdy se tu konaly rozhovory o íránském jaderném programu. Švýcarská tajná služba tehdy v oficiální zprávě uvedla, že se hotel Intercontinental, kde jednání probíhala, stal terčem pokusu o odposlouchávání. V tomtéž hotelu bydlel před středečním summitem Biden a jeho delegace. „Oficiálně nevíme, kdo tehdy za pokusem o špionáž stál. Všichni ale vycházejí z toho, že během těchto jednání byla v Ženevě velmi aktivní izraelská tajná služba,“ říká Fumagalli.

Bezpečnostní opatření byla ve městě během summitu velmi viditelná, centrum Ženevy se proměnilo prakticky v pevnost, kam se bez povolení a důkladné prohlídky nemohl nikdo dostat. Naopak aktivity tajných služeb zůstaly, tak jako obvykle, skryty. „Ženeva je ohniskem špionů a všichni to vědí. Kvůli současnému summitu to ale platí víc než kdy předtím,“ shrnuje Fumagalli.