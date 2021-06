Bývalý generální ředitel antivirové firmy Avast Vince Steckler zemřel ve věku 62 let při autonehodě v kalifornském městě Irvine. O úterní nehodě informoval ve čtvrtek v tiskové zprávě Avast. Steckler nastoupil do čela české společnosti v roce 2009 a vedl ji přes deset let.

Steckler vystudoval Kalifornskou univerzitu v Irvine a před Avastem pracoval ve vedení celosvětového prodeje spotřebitelských produktů bezpečnostní firmy Symantec. Během svého funkčního období v čele Avastu řídil strategické fúze a akvizice, zejména koupi konkurenčního AVG Technologies za 1,3 miliardy dolarů (27,9 miliardy korun) v roce 2016. Pod jeho vedením tržby Avastu vzrostly z méně než 20 milionů dolarů na více než 800 milionů dolarů. Avast připomíná, že Steckler se věnoval charitě. Pomáhal mimo jiné nadaci Magical Bridge Foundation, jejímž posláním je stavět hřiště pro všechny děti bez ohledu na jejich fyzické schopnosti.

V rozhovoru, který Steckler poskytl Avast Blogu v červenci 2019 při odchodu z funkce, uvedl, že za největší překážku kybernetického zabezpečení považuje internet věcí. „Ale spíš než jako překážku jej vnímám jako příležitost. Najednou je všechno koncovým zařízením a průměrná domácnost je takovými zařízeními přímo prošpikována. Firmy prodávají chytrá zařízení a lidé si je instalují, aniž by brali v potaz jejich zabezpečení,“ řekl.

Avast je česká nadnárodní antivirová firma, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma o sobě uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků. Avast je podle objemu tržeb druhou největší antivirovou firmou na světě za americkým Symantecem.