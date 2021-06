Stojí zřejmě před nejsložitějším rozhodnutím ve své politické kariéře. Španělský premiér Pedro Sánchez během několika málo dnů zveřejní, zda udělí milost katalánským lídrům odsouzeným na devět až 13 let. Ti na podzim roku 2017 ignorovali zákaz španělského Ústavního soudu a pokusili se uspořádat protiústavní referendum o nezávislosti Katalánska. Španělsko se tehdy dostalo do vůbec nejhlubší ústavní krize od přechodu k demokracii ve druhé polovině 70. let. Odpuštění trestu však odmítá opozice i většina veřejnosti