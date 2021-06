Cesta do Chorvatska bude toto léto pro Čechy stejná jako v době před pandemií. Od páteční půlnoci je totiž Česká republika na seznamu Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) označená zeleně, což českým cestovatelům výrazně uvolňuje podmínky pro vstup do země. Až do cílové destinace se tak dostanou bez nutnosti prokázat se negativním testem. Na změnu upozornil server Seznam Zprávy.

Pro české turisty to znamená, že jim pro cestu na dovolenou bude stačit občanský průkaz nebo cestovní pas. Podmínkou pro vstup však podle chorvatského ministerstva zahraničí je, že turisté nesmí při příjezdu vykazovat příznaky onemocnění covid-19 nebo mít v nedávné době kontakt s nakaženým.

Test čeští cestovatelé nebudou potřebovat nejen v cílové destinaci, ale nevyžadují ho ani tranzitní země Rakousko a Slovinsko.

„Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY,“ stojí v podmínkách pro cestu přes Rakousko na novém webu Dovolena2021.cz, který ve čtvrtek spustilo ministerstvo zahraničí. Výjimku pro přerušení cesty mají zastávky na WC nebo kvůli přestupu na vlak či autobus. Nutné také je, aby byl zajištěn výjezd ze země, který dokládáte například dostatkem paliva v nádrži.

Podobně je tomu v případě Slovinska. „Vstup z ČR do Slovinska je pro obyvatele ČR volný (bez následné karantény a bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání covid-19 nebo potvrzení o očkování),“ stojí na webu pod patronací ministerstva zahraničí.

Až doposud bylo pro návštěvu Chorvatska nutné prokázat se negativním testem na koronavirus nebo potvrzením o očkování. U jednotlivých vakcín se pak lišily lhůty. Složité to také bylo s uznáváním testů. Chorvati totiž uznávají pouze antigenní testy uvedené na seznamu uznávaných sad mezi jednotlivými zeměmi EU. Na odběrových místech v Česku se však běžně užívají testy, které Chorvatsko neuznává. „Naše klienty upozorňujeme cedulemi, aby hlásili, že jdou na test kvůli cestě do Chorvatska, abychom použili uznávaný test. Také náš personál se pro jistotu ještě doptává,“ uvedla už dříve pro HN mluvčí společnosti Anygence Lenka Holá.