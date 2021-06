Proslul svým drsným slovníkem i blízkostí ke krajní pravici. Nově je dvaapadesátiletý Herbert Kickl šéfem pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), poté co jej straníci 88 procenty hlasů do funkce zvolili na svém sobotním sjezdu. Kickl slibuje, že teď půjde „po krku“ spolkovému kancléři Sebastianu Kurzovi. Témuž kancléři, s nímž svobodní vládli do května 2019 a v jehož vládě sám Kickl působil.