Při sledování mistrovství Evropy ve fotbale je zřejmé, že Západ je ve fotbale lepší než Východ, napsal britský deník Financial Times u příležitosti osmifinálových zápasů. Dnes od 18.00 v nich nastoupí Češi proti Nizozemcům.

„Při sledování Eura je zřejmé, že pomyslná železná opona stále dělí kontinent. Rozdělení Evropy na Východ a Západ ve fotbale nadále existuje a západní systém funguje líp,“ tvrdí Simon Kuper, komentátor Financial Times.

Ze zemí, v nichž před rokem 1989 vládli komunisté, se do osmifinále dostali jen Češi, Chorvati a Ukrajinci. Rozhodující přitom není to, že bývalé komunistické státy jsou chudší, vždyť Čechoslováci či Poláci měli ve fotbale velké úspěchy i v době, kdy patřili do méně rozvinutého východního bloku. Podle Kupera jde o to, že Západ k fotbalu přistupuje v řadě aspektů lépe.

Článek poukazuje na statistiky, podle nichž se občané západní a severní Evropy hýbou více než lidé z východu. Platí to o rekreačním i o aktivním sportu – ze 17 milionů obyvatel Nizozemska jich 1,2 milionu hraje za nějaký fotbalový klub. Západní státy do svých týmů také integrovaly hráče zahraničního původu. Ti často prožili dětství v chudých čtvrtích, kde ale díky státu měli přístup ke kvalitnímu tréninku pod dohledem vyškolených koučů. Příkladem je třeba francouzský záložník Paul Pogba. Tyto investice se nyní Francouzům, Nizozemcům či Angličanům vrací na hřišti.

Fotbalové akademie ve východní Evropě se naproti tomu podle Financial Times stále nevzpamatovaly z doby těsně po pádu komunismu, kdy byl centrálně řízený trénink talentů většinou zrušen.

Česká či chorvatská reprezentace má podle Financial Times oproti jiným postkomunistickým zemím výhodu v tom, že domácí liga je slabší a netočí se v ní tolik peněz jako v té ruské či ukrajinské. Kvalitní čeští a chorvatští hráči tak brzy mizí do zahraničních soutěží, kde se dále zlepšují. Naopak nejlepší Rusové nebo Ukrajinci vesměs pokračují v bohatých domácích ligách. Ruský tým na turnaji zklamal a předvedl pomalý, zastaralý fotbal. Ukrajinci sice do osmifinále postoupili, ale až ze třetího místa. Ve skupině je předstihli i Rakušané.

Příkop mezi Západem a Východem zahrnuje podle komentátora Financial Times Kupera také hodnoty – zatímco hráči západních celků před zápasem často poklekávají na znamení solidarity s hnutím za práva černochů, východní celky to nedělají.

Ještě výraznějším se pak na Euru stal spor o práva homosexuálů a jiných sexuálních menšin, a to hlavně kvůli kontroverznímu maďarskému zákonu, který homosexualitu z hlediska výuky ve školách v některých aspektech staví fakticky na roveň pedofilii. Na podporu sexuálních menšin se ozvali němečtí nebo nizozemští hráči, nikoliv fotbalisté z bývalého sovětského bloku.