Američtí vědci odhadují, že ve vesmíru existuje 29 obyvatelných planet, ze kterých by mohli mimozemšťané zachytit signály ze Země. A to díky tomu, že jsou dostatečně blízko na to, aby z nich naše rádiové a televizní vysílání bylo možné monitorovat. Seznam planet vytvořili vědci z Cornellovy univerzity v New Yorku.

„Co když se oni dívají a my jsme ti mimozemšťané, uvažovali jsme,“ zdůvodnila vytvoření seznamu profesorka astronomie na zmíněné univerzitě Lisa Kalteneggerová ve vědeckém časopisu Nature. Nyní se hodlá zaměřit na pozorování toho, jestli na planetách podobných Zemi ležících mimo sluneční soustavu existují známky života.

Jako planety, které by v případě, že na nich existuje život, byly vhodné k pozorování Země, zmiňuje Kalteneggerová planety Teegarden b a c. Od Země jsou vzdálené 12,5 světelného roku. V roce 2050 budou vůči Zemi v takové pozici, že Země bude odrážet část světla Slunce takovým směrem, že by z těchto planet jejich případní obyvatelé mohli zachytit zemské signály. Jestli by to ale stačilo na to, aby mohli případní mimozemšťané s lidmi komunikovat, není jisté.

Další čtyři planety, na kterých by vyspělý život mohl existovat, obíhají hvězdu Trappist-1. Ve správné pozici k Zemi ale nebudou ještě dalších 1500 let, upozornila Kalteneggerová.

Podívejte se na video o tom, jak by planety podobné Zemi mohly vypadat: