Angličtí fotbalisté neporazili Němce ve vyřazovací fázi velkého turnaje od roku 1966. Ukrajinci se zase teprve podruhé ve své historii dostali do čtvrtfinále mistrovství světa či Evropy. Na sobotní vzájemný zápas ve čtvrtfinále fotbalového Eura se ale do Říma nepřijedou podívat ani angličtí, ani ukrajinští fanoušci. Důvodem jsou omezení kvůli pandemii covidu-19.

Cestující z Velké Británie musí podle pravidel strávit po příjezdu do Itálie nejméně čtyři dny v karanténě. Pro Ukrajince platí dokonce desetidenní povinnost. Zápas tak nemají šanci stihnout.

Angličané porazili v osmifinále Německo 2:0. Ukrajinci zvítězili nad Švédskem 2:1 gólem, který padl v nastaveném čase prodloužení.

Pro Ukrajinu platí jako pro stát mimo EU přísnější pravidla. Británie už sice z EU vystoupila, ale v rychlosti očkování patří k nejrychlejším na světě. V zemi ale nyní dominuje varianta delta, takzvaná indická mutace koronaviru. Ta je mnohem nakažlivější než ty dosavadní a britská vláda kvůli jejímu šíření odložila plánovaný konec veškerých omezení spojených s pandemií. Kvůli variantě delta řada zemí na Brity uvalila nutnost zamířit po přicestování do karantény. Přikročily k tomu například i Španělsko a Portugalsko, jejichž cestovní ruch je jinak do značné míry závislý na příjezdu milionů britských občanů.

„Dívejte se z domova a fanděte týmu, jak nejhlasitěji umíte,“ vyzvala britská státní tajemnice pro podnikání Anne-Marie Trevelyanová Angličany, aby do Itálie vůbec nejezdili. A v žertu je vyzvala, aby byli tak hlasití, aby je angličtí fotbalisté během utkání v Římě slyšeli.

Na sobotní čtvrtfinále na Olympijském stadionu v Římě pořadatelé pustí 16 tisíc diváků. Skoro 70 procent lístků už je prodaných, necelou třetinu kapacity si pak mezi sebou rozdělí země, které se utkají, tedy Angličané a Ukrajinci. Na oba tábory vychází 2500 vstupenek. Otázkou ale je, kolik se jich prodá, když jejich majitelé na zápas podle pravidel nemůžou.

Německá kancléřka Angela Merkelová nebo italský premiér Mario Draghi také zpochybnili, jestli by se semifinále a finále Eura mělo skutečně hrát v londýnském Wembley, jak s tím rozpis turnaje počítá. Evropská fotbalová asociace UEFA by podle nich měla rozhodnutí ještě přehodnotit. Důvodem je opět šíření varianty delta ve Spojeném království. Británie jakoukoliv změnu odmítá, podobně se zatím vyjadřuje i UEFA.

Návštěva fotbalového stadionu je z hlediska šíření covidu-19 rizikem, potvrdilo skotské ministerstvo zdravotnictví. To uvedlo, že pozitivní test mělo skoro 400 skotských fanoušků, kteří byli na zápase svého týmu s Anglií 18. června ve Wembley. Tito lidé pak nakazili další osoby, takže celkově je tento zápas zodpovědný za skoro dva tisíce případů. Skotové měli na duel s Angličany vyčleněno 2600 lístků. Další desítky tisíc fanoušků ale do Londýna přijely, i když neměly vstupenku, byť je úřady vyzývaly, aby to nedělaly.