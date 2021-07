Před vatikánským soudem stane koncem měsíce desítka lidí, včetně kardinála Angela Becciua, kteří jsou obžalováni ze zpronevěry vatikánských financí, praní špinavých peněz, podvodů, vydírání či zneužití úřadu. Kauza, vyšetřovaná od roku 2019, se týká mimo jiné nákupu luxusní nemovitosti v Londýně. Proces začne 27. července, informovala v sobotu agentura ANSA.

Třiasedmdesátiletý Becciu je podle agentury Reuters nejvýše postaveným vatikánským úředníkem obžalovaným z finančních trestných činů. Viněn je mimo jiné ze zpronevěry a zneužití úřadu. Těchto činů se měl dopustit jako náměstek vatikánského státního sekretáře (de facto předsedy vlády), jímž byl od roku 2011 do roku 2018.

Becciu, který obvinění odmítá, loni v září rezignoval na všechny své funkce. Vzdal se úřadu prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení a také svých kardinálských pravomocí. To mimo jiné znamená, že se nemůže účastnit konkláve, které volí nového papeže.

Ze zpronevěry byla obviněna také Becciuova někdejší spolupracovnice Cecilia Marognaová, která pochází stejně jako Becciu z italské Sardinie. Mezi obžalovanými je i bývalý ředitel vatikánského úřadu pro kontrolu finančních operací (AIF) Tommaso di Ruzza či švýcarský právník René Brülhart, který byl prvním předsedou správní rady AIF po založení tohoto orgánu v roce 2010.

Z vydírání jsou v této kauze navíc obviněni Gianlugi Torzi, který měl mimo jiné pomoci zprostředkovat nabytí nemovitosti v Londýně, a Enrico Crasso, který dlouhá léta pracoval jako broker pro Vatikán, uvádí se na stránkách zpravodajského serveru Vatican News.

K obvinění dal minulý týden souhlas sám papež, což vyplývá z obžaloby, která čítá 487 stránek a nahlédla do ní agentura Reuters. Podle dokumentu byly obžalovány také čtyři společnosti spojené s jednotlivými obžalovanými, dvě ve Švýcarsku, jedna ve Spojených státech a jedna ve Slovinsku.

Vyšetřování koupě budovy v Londýně vyšlo na povrch 1. října 2019, kdy vatikánská policie provedla razie v kancelářích státního sekretariátu – správním srdci katolické církve – a ve vatikánském Financial Information Authority (AIF), obdobě ministerstva financí.

Tehdejší prezident AIF René Bruelhart, 48letý Švýcar, a bývalý italský ředitel AIF Tommaso Di Ruzza (46) byli obviněni ze zneužití funkce pro údajné nedostatečné zabezpečení zájmů Vatikánu.

Di Ruzza byl také obviněn ze zpronevěry související s údajným nevhodným použitím jeho oficiální kreditní karty a z prozrazení důvěrných informací. Bruelhart v textové zprávě pro Reuters uvedl, že „vždy vykonával své funkce a povinnosti korektně“ a věří ve svou nevinu.

V roce 2014 investoval státní sekretariát více než 200 milionů eur, převážně z příspěvků věřících, do fondu provozovaného společností Mincione. Tím získal přibližně 45 procent obchodní a rezidenční budovy na 60 Sloane Avenue v londýnské čtvrti South Kensington.

Žádost o obžalobu uvedla, že se Mincione pokusil oklamat Vatikán, který se v roce 2018 pokusil z investice vycouvat. Obrátil se na Torziho o pomoc při vykoupení zbytku budovy, ale později ho obvinil z vydírání. V té době byl Becciu v posledním roce svého postu státního tajemníka pro všeobecné záležitosti, což byla silná administrativní pozice, která má pod sebou vládu nad stovkami milionů eur. Zatím to vypadá, že státní sekretariát podle vatikánských médií vložil do investice více než 350 milionů eur a utrpěl to, co loňský kardinál George Pell a bývalý vatikánský pokladník, loni pro agenturu Reuters popsal jako „obrovské ztráty“.

Torzi byl zatčen ve Vatikánu v červnu 2020 a strávil týden ve vazbě. Podle obžaloby je Becciu obviněn z pěti případů zpronevěry, dvou případů zneužití funkce a jednoho podněcování svědka ke křivé přísaze. Asi 75 stránek dokumentu je také věnováno Becciuovi. Mimo jiné se na nich píše, že se Becciu pokusil „výrazně odklonit“ vyšetřování investic ve Vatikánu, včetně budovy v Londýně, a pokusil se diskreditovat vyšetřující soudce prostřednictvím italských médií.