Běloruský nejvyšší soud v úterý poslal na 14 let do vězení předního opozičního představitele Viktara Babaryku, kterého uznal vinným z korupce, informovaly agentury Reuters a AFP. Babaryka byl jedním z hlavních soupeřů autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka před loňskými volbami. Bezpečnostní složky však bývalého šéfa peněžního ústavu Belgasprombanka zatkly a volební komise ho z voleb vyloučila. Babarykův právní tým před vynesením rozsudku uvedl, že obvinění jsou vykonstruovaná s cílem zmařit jeho politické ambice.

Nejvyšší soud Babaryku uznal vinným z přijímání úplatku ve zvlášť velkém rozsahu a z praní špinavých peněz, napsala ruská tisková agentura Interfax. Soudce opozičníka poslal do věznice s přísným režimem, udělil mu pokutu a zakázal mu na pět let vykonávat veřejné funkce. Prokuratura pro politika žádala 15 let odnětí svobody. Fakt, že verdikt vynesl nejvyšší soud, brání Babarykovi podat odvolání, upozornila agentura AFP. Babaryka vinu nikdy nepřiznal.

Sedmapadesátiletý opozičník a bývalý bankéř byl v době svého zatčení považován za jednoho z nejvážnějších Lukašenkových soupeřů ve volbách.

Podle oficiálních výsledků loňského klání o prezidentský úřad zvítězil opět Lukašenko, jenž východoevropské zemi vládne tvrdou rukou od roku 1994. Opozice a také některé země však považují oznámený výsledek za zmanipulovaný a Bělorusko zažilo obrovskou vlnu protestů. Policie proti nim tvrdě zasáhla a desetitisíce lidí zatkla. Ochránci lidských práv hovoří o hromadném zatýkání, zastrašování a mučení protestujících.

Babaryka je jedním z řady opozičních představitelů, které bezpečnostní složky před volbami zadržely, nebo kteří ze země uprchli, podotkla AFP. Evropská unie na Lukašenka a jeho spolupracovníky uvalila sankce. Lukašenko, kterého podporuje Moskva, však odmítl odstoupit.