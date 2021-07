Zatímco celý peloton cyklistického závodu Tour de France vyrazil na konci června z Bretaně na 3414 kilometrů dlouhou pouť do Paříže, kam se má společně se svými rozsáhlými týmy dostat 18. července, cyklista Lachlan Morton naskočil na sedlo svého kola na stejném místě o pár hodin později úplně sám. Profíci na nejslavnější tour po každé etapě závodu padnou do péče masérů, kuchařů a trenérů, Morton vytáhne karimatku a spí s puchýři a namoženými svaly pod širým nebem. A navrch za tři týdny v sedle ujede o dva tisíce kilometrů více než konečný vítěz prestižního závodu. Aby toho nebylo málo, Morton chce být v pařížském cíli dřív než on. A zatím se mu to průběžně daří, najeto má už ke čtyřem tisícům kilometrů.

Morton si vedle celkové trasy Staré dámy, jak se francouzskému závodu přezdívá, vyšlápne i vzdálenosti mezi jednotlivými etapami, které jinak závodníci překonávají v sedačce autobusu. Cyklisté totiž nezačínají další etapu v místě, kde při minulé sesedli z kola. Australský cyklista tak najede mezi Bretaní a Paříží 5510 kilometrů, tedy o 60 procent delší trasu. Navíc nastoupá o 23 výškových kilometrů více. A s sebou veze přitom pouze to, co sám uveze – musí se tedy obejít bez rozsáhlého týmu, který cyklisty na tour doprovází, spolujezdců, kteří by mu pomáhali držet tempo, nebo mechaniků, kteří by si poradili s defektem. Ani mu nemá kdo vyvařovat. Proto jí v restauracích, kolem kterých projíždí.