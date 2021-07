Alan Fitzsimons pracuje jako manažer marketingu v irském Dublinu. Když se od jednoho ze svých klientů doslechl o ničivém tornádu, které se koncem června prohnalo jižní Moravou, rozhodl se jednat. Překonal svůj strach z otevřeného moře a na pomoc moravským rodinám uplaval 10 kilometrů během jednoho týdne.

Ačkoli chodil Fitzsimons plavat do bazénu, z otevřené vody měl strach. Plavání v moři pro něj tudíž byla opravdová výzva. Přesto se rozhodl, že pro moravské rodiny svůj strach pokoří. „Nejdříve jsem si řekl, že uplavu jeden kilometr denně. V pondělí ráno jsem ale vstal v šest ráno a uplaval jsem zbývající tři kilometry najednou,“ chlubil se pro server Dublin Gazette. „Tohle je pro mě obrovský úspěch. Těší mě, že tím pomůžu zasaženým v České republice,“ dodal.

Fitzsimons proto založil sbírku na webu GoFundMe. „Cítil jsem potřebu pomoct,“ uvádí v popisu sbírky, v rámci níž zatím vybral 580 eur (15 tisíc korun). Celkem by ale do 17. července chtěl vybrat 3000 eur (necelých 80 tisíc korun). Finální částku poté daruje do sbírky Nadace Via.

„Vím, jak jsou Irové od přírody štědří. Takže vybírat peníze pro rodiny mimo Irsko byl skvělý nápad. Jsem rád, že jsem to udělal, a doufám, že lidé hodně přispějí,“ uvedl Fitzsimons pro server.

Fitzsimons bydlí na okraji Dublinu se svou ženou, náctiletou dcerou a dvěma psy. Pozici marketingového manažera vykonává ve společnosti we.trade, která provozuje digitální platformu zaměřenou na mezinárodní obchod.