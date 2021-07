Izrael chce přijímat turisty podle toho, jakou vakcínou byli naočkováni. Ministr cestovního ruchu Joel Razvozov v úterý řekl, že by se v budoucnu měl dělat rozdíl mezi těmi, kdo jsou očkovaní vakcínami používanými v Izraeli, a těmi, kdo dostali například ruskou nebo čínskou vakcínu.

V rozhovoru se stanicí Kan ministr řekl, že turistům naočkovaným přípravky firem Pfizer nebo Moderna, které jsou v Izraeli používané, bude stačit pro vstup negativní PCR test. Ostatní budou muset podstoupit krevní test, který zjistí množství protilátek.

Rychlé odběry na tento test se budou provádět na Ben Gurionově letišti a výsledky budou známé do 15 minut, uvedla izraelská televize. Zda na to přistoupí ostatní členové vlády, zatím není jasné.

Izrael začal v minulých měsících povolovat vstup skupinám turistů, ale nikoliv jednotlivým cestujícím. I jednotlivcům se měl otevřít v květnu, ovšem ministerstvo zdravotnictví to odložilo kvůli opětnému nárůstu nákazy na červenec a pak na srpen.

V zemi se rychle šíří koronavirová varianta delta a ministerstvo zdravotnictví minulý týden oznámilo, že Izraelci vracející se z ciziny včetně naočkovaných nebo těch, kdo covid-19 prodělali, budou muset po příjezdu na 24 hodin do karantény a vyčkat v ní, dokud se neprokáže, že mají negativní test. Lidé, kteří se vrátí z některé ze 16 zemí s nejhorší epidemickou situací, budou muset do karantény na 14 dní, již může zkrátit negativní test. Izraelci nemohou jezdit do několika nejrizikovějších zemí, k nimiž patří Rusko, Jihoafrická republika, Indie nebo Mexiko.

V úterý úřady ohlásily 754 nových případů koronaviru za minulých 24 hodin, v pondělí to bylo 760 případů, což byl nejhorší údaj od 24. března. Kromě rychle se šířící varianty delta má Izrael také 51 lidí s variantou označovanou delta plus. Přibývá i lidí ve vážném stavu, nyní jich má Izrael 53. Zemřel další člověk, takže covid-19 si v Izraeli vyžádal životy 6440 lidí. V devítimilionové zemi se nakazilo do začátku pandemie skoro 848 tisíc lidí. Odborníci se obávají, že delta plus bude ještě nakažlivější než varianta delta, která připadá na 90 procent nových případů v Izraeli.