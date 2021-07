Vlády různých zemí využily technologii kontroverzní izraelské společnosti NSO Group ke špehování novinářů, lidskoprávních aktivistů či právníků. Vyplývá to ze závěrů investigativní práce 17 světových médií, na které se podílel i český server investigace.cz. Vlády podle těchto závěrů zneužily špionážní program od NSO nazvaný Pegasus. Izraelská firma dlouhodobě trvá na tom, že její technologie jsou určené pouze pro použití proti zločincům či teroristům.

Pegasus dokáže napadnout telefony s operačními systémy iOS nebo Android, u kterých umožní prohledat e-mailovou a SMS komunikaci, fotografie, nahrávat telefonní hovory nebo potají zapnout kameru a mikrofon.

Nezisková organizace Forbidden Stories ve spolupráci s organizací na obranu lidských práv Amnesty International získala přístup k seznamu z roku 2016, na kterém je přes 50 000 telefonních čísel, jež klienti NSO vybrali pro možné sledování. Je na něm nejméně 180 novinářů, 600 politiků, 85 lidskoprávních aktivistů či 65 významných podnikatelů, uvádí analýza. Analýza seznamu naznačuje, že software zneužívaly vlády v minimálně deseti zemích: Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Indii, Kazachstánu, Mexiku, Maroku, Maďarsku, Rwandě, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.

Média, která se podílela na investigaci, plánují v následujících dnech zveřejnit identity lidí, kteří se na seznamu objevili. Jsou mezi nimi novináři předních světových médií jako je CNN, El País, The New York Times, Reuters, AFP nebo AP. Spyware mohl cílit například na editorku The Financial Times nebo maďarské novináře.

Čísla na seznamech nejsou důkazem toho, zda Pegasus příslušné zařízení napadl, uvádí list The Guardian, který se na investigativní práci podílel. Analýza malého vzorku telefonních čísel však ukázala, že stopy po špehovacím systému měla více než polovina z nich.

Společnost NSO v prohlášení odmítla "lživá tvrzení" o aktivitě svých klientů. Uvedla však, že veškerá "věrohodná tvrzení" ohledně zneužití programu bude prošetřovat. Seznam telefonních čísel podle firmy nemůže obsahovat osoby, na které s pomocí programu Pegasus cílily vlády, a počet 50 000 označila NSO za přehnaný.

NSO podle The Guardianu prodává svou technologii pouze vojenským, bezpečnostním a zpravodajských subjektům.

Uvádí také, že před prodejem špehovacího nástroje prověřuje, nakolik klienti ctí lidská práva.