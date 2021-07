Dnes v 15:00 našeho času se na seznam společností létajících do vesmíru pravděpodobně přidá firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose Blue Origin. V prvním pilotovaném letu lodi New Shepard za hranice vesmíru kromě samotného Bezose poletí i jeho bratr Mark, 82letá pilotka Wally Funková a 18letý student Oliver Daemen. O devět dní ale Bezose o prvenství připravil britský miliardář Richard Branson, který v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic vystoupal nad hranici 80 kilometrů nad zemským povrchem.

Celý let bude trvat pouhých deset až dvanáct minut a je řízen automaticky, obejde se tedy bez pilota přímo v lodi. Ve tři hodiny odpoledne raketa odstartuje z kosmodromu společnosti Blue Origin v poušti na západě Texasu. Po třech minutách se od ní oddělí modul s lidskou posádkou RSS First Step a samotná raketa přistane zpátky v texaské poušti, aby mohla být někdy později znovu použitá. Znovupoužitelnost raketových stupňů využívá i SpaceX Elona Muska, aby se tak lety do vesmíru zlevnily.

Po oddělení prvního stupně posádka vystoupá nad takzvanou Kármánovu hranici ve výšce 100 kilometrů, která je mezinárodně uznávaná jako hranice vesmíru. Přitom si cestující užijí tři až čtyři minuty stavu beztíže, než začnou klesat zpátky na zem. Výhodou lodi New Shepard jsou největší okna, jaká kdy vesmírná loď měla, pasažéři si tak užijí ideální výhled na Zemi z vesmíru. Poté už se modulu jen otevřou padáky a loď přistane zpět na zem.

Interiér modulu s posádkou lodi New Shepard Foto: Blue Origin

Stejně jako při letu prvního amerického astronauta Alana Sheparda jde tedy pouze o takzvaný suborbitální let, kdy se loď nedostane na oběžnou dráhu. Stejně létá také Bransonova Virgin Galactic, která dokonce ani nepřekračuje Kármánovu hranici a řídí se jen hranicí americké NASA, podle které vesmír začíná už osmdesát kilometrů nad Zemí. Podle Bezose se tak Bransonovo prvenství nepočítá, neboť tuto hranici podle něj uznávají jen čtyři procenta světa.

Jeff Bezos už od dětství plánoval, že se jednou podívá do vesmíru. „Je naprosto přesvědčený, že poletí do vesmíru. Vždycky to byl jeden z jeho cílů. Proto začal každé ráno cvičit. Je až absurdně disciplinovaný,“ uvedl v rozhovoru s novinářem Bradem Stonem před lety jeden z prvních investorů Amazonu Nick Hanauer. Nyní si tento svůj sen splní i se svým mladším bratrem Markem. „To nejskvělejší dobrodružství, s mým nejlepším kamarádem,“ napsal k tomu Bezos na svém instagramovém účtu.

Se sourozenci Bezosovými se podívá do vesmíru také 82letá pilotka Wally Funková, která se tak stane nejstarším astronautem. Funková byla začátkem 60. let nejmladší ze 13 žen, které prošly stejně náročnými testy jako sedm astronautů prvního amerického pilotovaného kosmického programu Mercury. Všichni astronauti byli tehdy muži, soukromě financovaný program pro ženy byl zrušen, a Funková se proto tehdy do vesmíru nepodívala. Svého snu se nevzdávala, ale NASA ji vždy odmítla s tím, že nemá inženýrský titul, ačkoliv ne všichni mužští astronauti ho měli. Koupenou má také letenku s Virgin Galactic, ale Bezos Bransona předběhne aspoň s ní.

Čtvrté místo v lodi New Shepard se dražilo v aukci, do které se zapojilo přes pět tisíc lidí z více než 100 zemí světa. Vítěz zaplatil 28 milionů dolarů (přes 600 milionů korun), ale nakonec letět nemůže a místo něj tak poletí syn druhého v pořadí nizozemského investora Joese Daemena, který založil investiční skupinu Somerset Capital Partners. Osmnáctiletý Nizozemec Oliver Daemen, který teprve nyní dokončil střední školu, se stane nejmladším astronautem.

Naplno tak začíná éra vesmírné turistiky, kdy od příštího roku by měli s oběma společnostmi létat zájemci naprosto běžně. Virgin Galactic dokonce uspořádala soutěž o dvě letenky do vesmíru, které nabízí zdarma.