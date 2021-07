Na rozlehlé mýtině v borovém lese 44 kilometrů od Petrohradu ještě v neděli stála malá rozpadlá osada. Garážová vrata jednoho ze zchátralých domů skrývala vchod do podzemí zakrytý betonovou deskou, která šla zvednout jen pomocí hydraulického zařízení. Pod povrchem země se pak před očima nezvaného návštěvníka rozprostřel soukromý žalář, který byl přesnou kopií státní věznice. Do ní se už ale nikdo nedostane – úřady vchod neprodyšně zasypaly sutí.

Novináři Viktor Smirnov a Andrej Karov ze serveru 47news na místo dorazili na základě tipu od místního pracovníka, který nemluvil dobře rusky. „Pochopili jsme, že hovoří o něčem, co se nachází pod zemí,“ popisuje Smirnov.

Za zjevně garážovými vraty novináři našli vchod do věznice, nad nímž svítil nápis Copenhagen (anglický název Kodaně). Uvnitř se nacházela nejen buňka pro hlídače a tři cely se železnými palandami, umyvadly a záchody, ale také pec, která mohla sloužit jako podomácky vyrobené krematorium. Rozměry celého prostoru novináři odhadují na 200 čtverečních metrů. Brány oddělující jednotlivé části vypadaly podle novinářů stejně jako ty v jedné z petrohradských vazebních věznic, zvláště trestnice Kresty. „Domníváme se, že lidé, pro které bylo tohle vězení postavené, si měli skutečně myslet, že jsou uvěznění ve státní káznici,“ myslí si novináři.

Není ani jisté, kdy bylo vězení postaveno. Na fotografiích z let 2010 až 2012, které jsou dostupné on-line, už stojí budova, která skrývala vchod do podzemí. Podle jedné z místních obyvatelek, kterou Smirnov a Karov oslovili, se opravdu začalo stavět v tomto období. Celý areál mohl stát okolo půl milionu dolarů, odhadují oslovení experti.

Pozemek vlastnilo v posledních letech několik lidí. Novináři zjistili, že listiny ukazují hlavně na dva muže. První z nich, Renat Alimzanov, byl dříve provozním ředitelem centra pro předběžná zadržení na okraji Petrohradu, v roce 2004 odešel do důchodu s hodností kapitána, přesto si ještě stihl založit stavební firmu. Zemřel v září 2018 ve věku 51 let. Druhý z nich se narodil s příjmením Mkrtychyan, ale v roce 2010 se – zřejmě po vzoru nejznámějšího kolumbijského drogového magnáta – nechal přejmenovat a nyní se jmenuje Escobar. Je mu 50 let a obchoduje s auty. Na dotazy novinářů odpovědět odmítá.

Как выглядели камеры в секретной тюрьме Эскобара в Ленобласти. В распоряжении РЕН ТВ появились кадры из секретной тюрьмы, которые были сделаны около года назад.https://t.co/UEIgtgTn7Q pic.twitter.com/b3i2HJKY8g — А_Блэк (@Alex_12Black) July 19, 2021 

Při zkoumání areálu potkali Smirnov a Karov ženu bydlící v nejbližším domě ležícím dvě stě metrů daleko. „Řekla, že o existenci věznice ví. Pamatuje si vyšetřovatele a policii, kteří se v okolí komplexu pohybovali,“ uvádí novináři. Ruští státní vyšetřovatelé zkoumali podzemní vězení minulý rok, důvod jejich návštěvy ale není známý. Novináři také nevědí, zda policie na základě toho, co vyšetřovatelé našli, zahájila trestní stíhání. Přitom jí sdělili, že našli „pec dostatečně velkou, aby se do ní vešlo tělo dospělého člověka“ – a v ní možné lidské ostatky.

Bezpečnostní složky podle novinářů tento areál poslední rok a půl rozebírají. „Nakonec to ale bylo k ničemu. Mají sejfy plné papírů a dodnes kolem sebe jen kopou řadou teorií. Jak nám jeden z vyšetřujících ve vtipu řekl: pořád nevyloučili mimozemšťany,“ píší novináři. Hodinu poté, co server 47news zveřejnil text o podzemním vězení, přijely do areálu buldozery a vchod do podzemí zničily. Další návštěva komplexu tak ze strany novinářů neproběhne.