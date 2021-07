V Tokiu v pátek oficiálně startují XXXII. letní olympijské hry. Slavnostní ceremoniál začne ve 13:00 SELČ v nepřítomnosti diváků, kteří budou v hledišti chybět kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Českou výpravu přivedou na plochu Olympijského stadionu v rolích vlajkonošů tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.

„Nést vlajku je pro mě samozřejmě čest. Jsou to mé čtvrté olympijské hry, možná i poslední, takže jsem ráda za to, že je takhle můžu zahájit. Doufám, že i se vším všudy, co se děje, bude olympiáda úspěšná,“ uvedla Kvitová v tiskové zprávě. „Je to samozřejmě úžasný pocit. Pro mě je mimořádná věc, že jsme se kvalifikovali na olympiádu a můžeme být součástí naší delegace. A je to pro mě ohromná pocta dostat důvěru od ostatních sportovců. Myslím, že si tenhle moment nádherně užiju. Asi budu nervóznější než před jakýmkoli zápasem,“ řekl Satoranský, rozehrávač Chicaga v NBA.

Podobně jako většina výprav má i Česko prvně za vlajkonoše muže a ženu. Umožnilo to nové pravidlo Mezinárodního olympijského výboru podporující genderovou vyváženost. „O téhle novince jsem se dozvěděla před pár dny. Přijde mi to jako dobrý nápad,“ řekla Kvitová a Satoranský dodal: „Je to důstojné pro olympijské hry. A je to ještě prestižnější díky tomu, že můžu jít vedle tak skvělé sportovkyně a velkého jména, jako je Petra Kvitová. Asi to ocením ještě víc.“

Jindy pompézní slavnost bude tentokrát výrazně komornější. Nebudou k vidění hromadné choreografie tanečníků a dalších umělců, ani kouřové nebo světelné efekty. „Bude to mnohem střízlivější ceremoniál, ale i tak s nádhernou japonskou estetikou. Velmi japonský, ale také v souladu s dnešní náladou, s realitou. Ta pandemie má pochopitelně důsledky. Hromadné choreografie se nekonají kvůli covidu-19,“ řekl poradce tvůrců programu Marco Balich.

Za současné situace se také očekává při nástupu méně sportovců než obvykle. V hledišti má být jen několik stovek olympijských funkcionářů.

Kromě koronaviru poznamenalo slavnostní zahájení také odvolání vedoucího týmu zodpovědného za zahajovací a závěrečný ceremoniál Kentara Kobajašiho. Organizační výbor olympijských her o tom rozhodl kvůli vtipu, který pronesl v roce 1998 o holokaustu.

„Zjistili jsme, že pan (Kentaro) Kobajaši ve svém vlastním představení použil frázi, která zesměšňuje historickou tragédii,“ uvedla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová. „Hluboce se omlouváme za takový vývoj den před zahajovacím ceremoniálem.“

Před několika dny také rezignoval hudebník Keigo Ojamada, jehož hudba měla zaznít na slavnostním zahájení her. Skončil kvůli tomu, že na škole šikanoval spolužáky. Oba případy jsou poslední v sérii podobných afér, které olympiádu v Tokiu postihly.

V únoru odstoupil šéf organizačního výboru Joširo Mori kvůli sexistickým výrokům a později přišel o místo kreativní ředitel zahajovacího a závěrečného ceremoniálu Hiroši Sasaki poté, co urazil populární japonskou umělkyni.